RODITELJIMA PUKAO FILM NAKON ŠTO JE DJEVOJČICA PALA U NESVIJEST: ‘Uvjeti u dvorani ove osnovne škole su nehumani’

‘Jedna se djevojčica onesvijestila na treningu i to je bila kap koja nam je prelila čašu’, tvrde roditelji osnovnoškolaca iz Župe Dubrovačke ogorčeni zbog dvorane u kojima djeca treniraju

Roditelji iz Župe dubrovačke pokrenuli su peticiju ogorčeni zbog “nehumanih uvjeta u dvorani ove osnovne škole, a sve zbog nefunkcioniranja sustava klimatizacije i ventilacije”.

“Zbog velikih vrućina postajemo svjedoci sve češćih dječjih zdravstvenih problema zbog izvođenja školske nastave i treninga u prostoru dvorane osnovne škole. Molimo, potpišite ovu peticiju kako biste svojoj djeci i budućim generacijama omogućili optimalne uvjete za rad i trening u školskoj dvorani”, navode nezadovoljni roditelji opisujući kako je crna i ostakljena dvorana “pravi pakao”.

Roditelji tvrde da su sigurnosni izlazi stalno otvoreni jer se u dvorani ne može disati, a da ventilacija nije nikada ni proradila.

“Kap koja je prelila čašu bila je kad se jedna djevojčica od vrućine onesvijestila na treningu”, kazali su roditelji za Slobodnu Dalmaciju.

Klimatizacija donosi gubitke

I na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Župe dubrovačke vijećnik Marko Miloslavić postavio je pitanje može li se što učiniti budući da su neki osnovci imali zdravstvenih poteškoća zbog vrućine. No, načelnik Silvio Nardelli, tvrdi, malo.

“Nažalost, dvorana je građena kako je građena. Velike su staklene površine. Zamislite da klimatiziramo cijelu dvoranu, kakvi bi to bili gubici, to bi bila nemoguća misija. Pretoplo je i činjenica je da je teško održavati aktivnosti. Ne znam što bismo mogli pametno napraviti. Neće pomoći niti župan niti sveti Petar. Dvorana se ne može klimatizirati, to je nemoguće. Bilo je problema oko ventilacije, ona radi, ali ne sa željenim učinkom”, pojasio je.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Jure Marić kazao je kako je cijeli projekt dvorane katastrofa te da sada nema drugog izbora nego iz nje izvući najbolje. Tvrdi kako do svibnja neće biti problema, a da preko ljeta ustupaju dvoranu na korištenje te da bi oni koji je koriste za situaciju u njoj trebali i odgovarati.

Pitanje uporabne dozvole

U međuvremenu roditelji postavljaju pitanje kako je uopće dvorana dobila dozvolu za rad kad ne ispunjava potrebne uvjete.

Načelnik Općine i ravnatelj škole tvrde da je objekt prošao tehnički i dobio sve potrebne dozvole. Pritom ističu kako škola nastavu u dvorani održava u jutarnjim satima i s dvoranom nema problema jer radi u jednoj smjeni. U tom razdoblju, ističu, problema sa zdravljem djece nije bilo.

Nakon 14 sati, pak dvorana je dostupna i drugima, no do 18 se ne naplaćuje. Poslije 18 sati svi klubovi registrirani na području Župe dubrovačke imaju pogodnost korištenja dvorane na način da plaćaju 50 posto utvrđene cijene.

“Pogotovo žalimo kada se u ovom slučaju radi o terminima koje je škola besplatno ustupila te smatramo da je odgovornost trenera i voditelja da procijene pojedinačne uvjete rada jednako kao što pojedinačno odlučuju o visini članarina, ali i načinu trošenja”, podsjećaju Nardelli i Jurkić.