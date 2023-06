Vijest o dvojici mladića koji su se popeli na brdo Gradina u mjestu Kovačić brdo na Kninskom polju te skinuli hrvatsku zastavu sa stupa izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama.

No, jedan od njih izazvao je nevjericu jer je pripisan jednom od nastavnika iz zagrebačke strukovne srednje škole.

"Ovako su se ljubili i dečki na Ovčari ako je četnik dao naređenje, nije im pomoglo, al su imali zadnji seks. Vojvodo, samo javi i dat ćemo usrašama po glavi. I nama je žao što propuštamo dobar spanking kao što smo odavali onima s Ofčare. Naleti micek da cepamo ko branitelje na Borovu", glasio je komentar pod člankom.

Jutarnji je stupio u kontakt s profesorom, no on izričito tvrdi da nema veze s tim komentarima.

'Učinili su me metom!'

"Ograđujem se od svih tih komentara. Znam da u RH postoje ljudi koji broje krvna zrnca, ali ja to nisam. I ja sam Hrvat iako se zovem Aleksandar i radi mog imena sam u ranom djetinjstvu 1991. bio izvrgnut uvredama da sam četnik. U nedjelju popodne sam počeo dobivati prve uvrede u inbox na Facebooku. Nisam k sebi mogao doći od šoka što vidim i što čitam. Pa ja to nisam pisao! To nisu moji stavovi i od svega se toga ograđujem! Ljudi su me zasuli i prijetnjama te javno objavili moju adresu stanovanja, učinivši me metom! Fotografija na profilnoj slici s čijeg je profila pisano je slikana davno, prije 10 godina kad sam otišao na Tajland te se slikao s lažnim ray-ban naočalama. U školi radim 12 godina bez mrlje, ali sam ukazivao na neke neprimjerene aktivnosti. Ne znam tko mi želi napakostiti ovime, nisam to zaslužio", rekao je profesor.

Ravnatelj škole upoznat je sa slučajem i sve je prijavio nadležnim institucijama.

"Znam zašto zovete i ne znam što da kažem. Ja sam, vjerujte mi, u šoku. Odmah po saznanju, kao škola smo sve prijavili nadležnim institucijama počevši od Ministarstva i angažirali smo odvjetničko društvo. A policija neka odradi svoj dio posla, pa ćemo vidjeti dalje", izjavio je ravnatelj škole.