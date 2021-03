RODITELJI ŠKOLARACA IZ GLINE: ‘Uplatili smo novac za školu u prirodi i sada nam agencija ne želi vratiti novac, a nigdje nisu otišli!’

Glina je pogođena razornim potresom koji je porušio i oštetio objekte u pola Banije i ti ljudi žive u kontejnerima pa bi im novac koji su uplatili za nikada realizirana putovanja jako došao za nužne popravke na kućama

Preko 30 milijuna kuna koje su građani uplatili za razne turističke aranžmane prije godinu i više dana, zbog pandemijske situacije, još uvijek stoji na žiroračunima različitih pružatelja usluga. U to spadaju i agencije te hoteli, premda građani nikada nisu iskoristili plaćene usluge.

Kako piše Jutarnji list, povratom uplate ili vaučerom je do sada svaki drugi korisnik obeštećen. I roditelji OŠ Glina jedni su od tih koji do svog novca ne mogu doći. Riječ je o iznosu od 1.750 kuna koji su platili za program škole u prirodi, dakle za nešto što je školskim programom propisano.

Država ukinula pravo na povrat novca

No, kao što svi znaju, Glina je pogođena razornim potresom koji je porušio i oštetio objekte u pola Banije. Ti ljudi žive u kontejnerima i novac koji su uplatili za nikada realizirana putovanja jako bi im dobro došao za nužne popravke na kućama. Do novca zakonski ne mogu zbog sporosti državne administracije pa im samo ostaje apel na vlasnike žiroračuna na kojima “leže” njihove uplate, međutim s druge strane šutnja vlada već mjesecima.

Ukratko, do ove situacije je došlo jer je država promjenom zakona 2020. u travnju ukinula pravo građana na povrat novca u roku od 14 dana u slučaju otkazivanja putovanja te je u zamjenu uvela vaučere, i to sve poslije masovnog otkazivanja putovanja uslijed pandemije, piše Jutarnji list.

Po novom zakonu, rok se prolongira za 180 dana, a nakon toga počinje teći 14-dnevni okvir za povrat sredstava koji agencije moraju učiniti. Međutim, Europska komisija traži ukidanje vaučera i preporučuje članicama EU osnivanje državnih fondova za pomoć. Hrvatska nije postupila u skladu s preporukom EK pa je u srpnju dobila opomenu kao i još 10 država.

No, kako se do listopada nije ništa pokrenuli, pokrenut je postupak protiv Hrvatske i još tri zemlje EU.

Roditelji osnovnoškolaca: ‘Samo želimo natrag svoj novac’

Ministarstvo turizma je početkom siječnja napokon započinje e-savjetovanje o Nacrtu Prijedloga izmjena i dopuna Zakona u turizmu. Savjetovanje je završilo u veljači, a usvajanje bi trebalo biti u travnju. Roditelji glinske djece su još 18. prosinca 2019. ugovorili aranžmane za izlet od pet dana koji uključuje noćenje u hotelu Duga Uvala i popratne edukativne sadržaje. Agencija s kojom su dogovorili, Astralis Travel, iz Slavonskog Broda.

Mirela Horvatić iz Novog Sela Glinskog već dva i pol mjeseca sa svojom peteročlanom obitelji živi u kontejneru. Njezina kuća dobila je crvenu naljepnicu. Mirela kaže da iznos koji je uplatila ne bi potrošila na putovanje. Mame Mirjana Klobučar i Dijana Jurčić Bobeta, već se mjesecima bore da dođu do informacije gdje je završio njihov novac te što će na koncu s njime biti.

“Na što da iskoristimo vaučere, da djecu pošaljemo same, da mi bez njih negdje putujemo ili da nadoplaćujemo neke obiteljske aranžmane? Bilo što ovdje od toga nikome ne pada na pamet, jer gotovo da nema nikog tko je prošao bez oštećenja, to bi bilo suludo. Shvaćamo da ni agencijama nije lako, apelirali smo na njih, od čovjeka iz Slavonskog Borda naišli smo na razumijevanje i prebacivanje problema na hotel, hotel nas ignorira mjesecima, a ni u Ministarstvu turizma nismo dobili konkretne odgovore. Činjenica je da smo mi uplatili iznose i da za taj novac nismo nikada dobili uslugu. Samo želimo taj novac natrag”, govore mame za Jutarnji list. One imaju podršku svih ostalih zakinutih roditelja.

‘Agencija u pat-poziciji’

Iz Ministarstva turizma vele da je povrat uplaćenog novca za paket-aranžman putniku dužan izvršiti organizator putovanja, dok je za pitanje povrata proslijeđenog novca stvar ugovora između organizatora i pružatelja pojedinačnih usluga. Putem suda organizator može potražiti neizvršenu ugovornu obvezu. Siniša Panthy, vlasnik agencije Astralis Travel, za Jutarnji potvrđuje da je bila riječ o 90 glinskih učenika pri dogovaranju putovanja, no da se nakon odustajanja broj sveo na 50 učenika. Njihovi roditelji sada potražuju oko 90.000 kuna, a na hotelski smještaj “otpada” 70 posto tog troška.

“Neovisno o zakonskim odredbama, apsolutno smo spremni u slučajevima poput ovoga učiniti iznimku. Ipak, molimo da se shvati kako bez povrata najvećeg dijela tih istih sredstava od hotela, uz najiskreniju volju i želju, to nismo u mogućnosti učiniti u cijelosti (što nam je zakonska obveza) te smo zato svi u pat-poziciji. Nije nam dopuštena uplata djelomičnog iznosa”, navodi Panthy.

Vlasnik slavonskobrodske agencije navodi da je više puta “mimo propisane procedure i zbog suosjećanja sa stradalima pokrenuo mehanizme kojima bi se izvršio povrat sredstava, ali da se iz hotela Duga Uvala u potpunosti oglušuju na njihove pozive da izvrše povrat uplate, zbog čega su im poslali opomenu pred tužbu, na koju također nije bilo reakcija”. Josip Galinec, šef hotela Duga Uvala, nekadašnji je većinski vlasnik posrnule tvrtke Industrogradnja.

“Bit će sve u skladu sa zakonom i realnim mogućnostima. Nitko neće biti oštećen”, kratko je rekao Galinec. No, problem je što postojeći zakon njega u ovom trenutku ni na što ne obvezuje.