RODITELJI SE BOJE POSLATI DJECU U ŠKOLU: Capak pokušava umiriti situaciju, evo što je poručio svima koji su zabrinuti

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručio je kako Hrvatska ima izvrsnu epidemiološku sliku zahvaljujući napornom i teškom radu javnozdravstvenih službi i odgovornom ponašanju građana

Iako je epidemiološka situacija u Hrvatskoj dobra, a kroz granične prijelaze se slijeva sve više turista, roditelji su u strahu za zdravlje djece, jer bi ih u ponedjeljak već trebali poslati u škole. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak, umiruje situaciju i tvrdi da su mjere takve da je osigurana visoka razina sigurnosti djece.

“Mi u Hrvatskoj imamo izvrsnu epidemiološku situaciju, što nam je dalo mogućnost da još malo dodatno popustimo mjere koje smo propisali za vrtiće i škole. One prve preporuke koje smo mi dali su bile usmjerene tome da stvorimo što veću sigurnost za djecu. Onda smo vidjeli da se roditelji ipak boje. Sadašnja epidemiološka situacija u Hrvatskoj, gdje mi trenutno imamo svega 133 zaražena čovjeka, daje nam mogućnost da te mjere malo popustimo. Dali smo nove preporuke koje daju visoku razinu sigurnosti i popustili mjere za one koji nemaju tehničke mogućnosti da bude desetero djece u jednom razredu. Sada to može biti nešto više. Poruka roditeljima je da pošalju djecu u školu, tamo će se organizirati jedna vrlo visoka razina sigurnosti. Apsolutne sigurnosti nema nigdje, ali škole će napraviti sve da ta sigurnost bude maksimalna”, rekao je Capak za Novu TV.

Dovoljno kapaciteta za liječenje turista

Bojazan se pojavila i zbog sve većeg broja turista, odnosno mogućnosti da se oboljeli, zajedno s kontaktima, vrtlo brzo izoliraju. Capak tvrdi kako imamo dovoljno medicinskih kapaciteta za liječenje turista.

“To će se tako i događati. Naravno da onaj tko je bolestan i ima neki od simptoma i pod sumnjom od koronavirusa, njemu nije u interesu da dolazi na našu obalu. No, mi smo na našoj obali i u našim turističkim objektima stvorili jednu razinu sigurnosti. Stalno upozoravamo na to, odgovornost je na njima, na onima koji organiziraju tu djelatnost i na onima koji je koriste. Mi imamo kapaciteta za liječenje i turista i bit će organizirane turističke ambulante, neki su hoteli rekli da će angažirati svoje liječnike. Ako netko oboli, mi smo u stanju na siguran način organizirati transport u zemlju iz koje je došao, a ako bude htio, imamo mogućnost i kapaciteta i da ih liječimo”, poručio je.

Ne pomišljaju o ukidanju epidemije

Dodao je kako niti u idućem razdoblju nije izvjesno da će se noćnim klubovima dozvoliti rad, ali da već pregovara o tome. “Klubovi su vezani uz muziku i ples i to za sada nismo dozvolili. O tome se intenzivno razgovara, imali smo već pregovore o tome. Pustimo to vremenu, mi ćemo u sljedećem vremenu donijeti neke nove odluke. Vidjet ćemo hoće li u njima biti i noćni klubovi i barovi”, objasnio je Capak.

Za manji broj zaraženih kaže da to nije slučajno, ali u Nacionalnom stožeru civilne zaštite, bez obzira na statistiku i epidemiološku situaciju, ne pomišljaju o ukidanju epidemije.

“To je rezultat napornog i teškog rada javnozdravstvenih službi i zdravstva, epidemiologa, ljudi koji su testirali veliki broj ljudi, ali i odgovornog ponašanja naših građana koji su se držali naših preporuka. Uvjeti za to se još uvijek nisu stvorili jer još uvijek imamo cirkulaciju virusa. Još uvijek imamo hospitaliziranih i ljude na respiratoru. Još nije vrijeme da se proglasi kako nema epidemije”, poručio je šef HZJZ-a.

Epidemiološki okvir za izbore

Dodao je kako je održan sastanak s Državnim izbornim povjerenstvom koje je od njih zatražilo da naprave epidemiološki okvir za sve aktivnosti vezane uz izbore i samo izborni dan.

“Napravili smo redoslijed preporuka koje ćemo napraviti. Mi još nismo ništa napravili, razgovaramo o nekim kritičnim elementima izbora. Na koji način će se štititi građani i oni koji rade identifikaciju, je li potrebna maska i slično, konkretne preporuke nismo još napravili. U svakom slučaju, napravit ćemo ono što nam prvo slijedi – potpisivanje listi za kandidaturu i predaja kandidatura”, rekao je Capaka i dodao kako je na DIP-u da odlučio o produljenju radnog vremena biračkih mjesta. Dodao je kako je DIP zadužen i za informiranje građana o izbornom procesu.

