RODITELJI, PAZITE DA KLINCE U PONEDJELJAK NE POŠALJETE U ŠKOLU: Diljem zemlje prelazi se na model C, evo tko točno i gdje prelazi online

Iz izjave ministra obrazovanja nije se dalo posve jasno razabrati hoće li na model C, odnosno nastavu na daljinu preći svi učenici ili će od odluke ponovno biti izuzeti oni koji pohađaju razrednu nastavu (od 1. do 4. razreda) te učenici završnih razreda srednjih škola (maturanti)

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs izjavio je u četvrtak novinarima da učenici u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji od ponedjeljka prijelaze na C model nastave (online), kako bi se utjecalo na trenutnu epidemiološku situaciju.

“Danas imamo 241 učenika koji su pozitivni, ali svejedno ćemo preći na C model”, kazao je Fuchs dodavši da je to rezultat dogovora s lokalnim stožerima. Taj se pristup pokazao vrlo učinkovit jer se do sada na taj način uspjelo 78 posto ukupne nastave održati licem u lice.

Grad Zagreb: Učenici nižih razreda i maturanti idu u školu

Međutim, iz te ministrove izjave nije se dalo razabrati hoće li na model C, odnosno nastavu na daljinu preći svi učenici ili će od odluke ponovno biti izuzeti oni koji pohađaju razrednu nastavu (od 1. do 4. razreda) te učenici završnih razreda srednjih škola (maturanti). U Zagrebu će, kako je priopćeno iz Gradskog ureda za obrazovanje, u škole prema modelu A (nastava uživo) i dalje ići učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole te svi maturanti.

Za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola te učenike preostalih razreda srednjih škola nastava će se organizirati prema modelu C, odnosno na daljinu. U glazbenim školama održavat će se prema modelu A samo individualna nastava instrumenta, za sve učenike.

Splitsko-dalmatinska: Osim nižih razreda svi na online nastavu

Zbog trenutne epidemiološke situacije, u Splitsko-dalmatinskoj županiji nastava će se u školama po modelu A održavati samo od 1 do 4 razreda osnovnih škola, dok će svi ostali imati nastavu po modelu C, online, izvijestio je u četvrtak Županijski stožer Civilne zaštite. Na preporuku epidemiološke službe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i nakon konzultacija s Nacionalnim stožerom Civilne zaštite, kao i Ministarstvom znanosti i obrazovanja, održavanje nastave za učenike osnovnih i srednjih škola i studente Sveučilišta u Splitu provodit će se po modelu C odnosno online.

Nastava za učenike razredne nastave osnovnih škola, od 1. do 4. razreda, nastava će se održavati po modelu A odnosno neposredno u školi, priopćio je Županijski stožer Civilne zaštite. Također se obustavlja održavanje praktične nastave u školskim objektima.

Vukovarsko-srijemska županija: U škole samo niži razredi i maturanti

Od ponedjeljka 12. travnja, nastava u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Vukovarsko-srijemska županija održavat će se po modelu C, odnosno online, osim za niže razrede i maturante, priopćeno je u četvrtak iz Ureda župana Vukovarsko-srijemske županije.

“Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju u Vukovarsko-srijemskoj županiji poveznu s epidemijom koronavirusa, u skladu s preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja, donosi se Odluka o način održavanja nastave nakon proljetnog odmora školske godine 2020/202 za školske ustanove kojima je županija osnivač“, navodi se u priopćenju.

Sukladno odluci, učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola, kao i učenici završnih razreda srednjih škola nastavu pohađaju u školama, a učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola te učenici 1. do 3. razreda srednjih škola nastavu pohađaju on-line. Odluka se počinje primjenjivati od 12. travnja, do izmjene ili dopune.

Varaždinska županija: Nastava uživo samo za niže razrede i maturante

I u Varaždinskoj županiji učenici od ponedjeljka prelaze na model C. Načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Robert Vugrin je najavio da će idući tjedan nastava za učenike viših razreda osnovnih škola te srednjoškolce, osim završnih razreda, biti organizirana online.

Istarska i Primorsko-goranska županija od ranije na modelu C

Podsjetimo da su već i prije proljetnih školskih praznika, učenici u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji, izuzev onih u nižim razredima osnovne škole, prešli na online nastavu.

Tri modela nastave primjenjuju se tijelom pandemije koronavirusa zbog epidemioloških razloga. Model A znači uobičajenu nastavu u školi, model B je mješoviti oblik nastave – dijelom u školi, a dijelom na daljinu, dok je model C u potpunosti nastava na daljinu.

