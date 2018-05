RODITELJI, OTVORITE OČI: Opasna sintetska droga koja kod tinejdžera izaziva psihozu stigla i na područje Rijeke

Prije nekoliko dana pisali smo o više hospitaliziranih adolescenata u Osijeku, a vijesti o novim slučajevima predoziranja takozvanim ‘osvježivačem zraka’ dolaze s područja Rijeke

Pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek, dr. Katarina Dodig Ćurković, proteklog je tjedna uzbunila javnost zbog hospitaliziranih maloljetnika za koje se sumnjalo da su konzumirali psihoaktivne tvari. Ista je liječnica sada potvrdila da je svih šestero maloljetnika, u dobi od 13 do 17 godina, priznalo da su konzumirali tvari koje se legalno prodaju kao “osvježivači zraka” pri čemu se najčešće radi o sintetskim kanabinoidima.

Neki od njih su ove tvari konzumirali i s drugim psihoaktivnim supstancama poput ecstasyja (MDMA) ili marihuane, a sve skupa je završilo nizom nimalo bezazlenih simptoma, piše Novi list.

“Pred kraj školske godine pojačano se konzumiraju”

“Radi se o simptomima koji nalikuju psihotičnom stanju: osjećaj mučnine, povraćanje, jako lupanje srca, osjećaj gubljenja svijesti, crvenilo lica, pritisak u prsima, teškoće pri disanju, osjećaj vrućine ili hladnoće, halucinacije, nisu svjesni svog tijela”, navela je dr. Dodig Ćurković neke od zamijećenih posljedica.

Ona ističe kako su tinejdžeri danas jako dobro informirani i umreženi te znaju što, kako i gdje nabaviti, a tzv. smart-shopovi nerijetko se nalaze u blizini škola.

“Nama se čini da više djece s posljedicama dolazi baš nekako pred kraj školske godine, kad vjerojatno pojačano konzumiranju ove supstance. Primjećujemo i da to rade od sve mlađe dobi. To se događa svuda u Hrvatskoj”, upozorila je.

U smart-shopovima ili na internetu najviše se prodaju tzv. “osvježivači zraka” što je kolokvijalni izraz za razne psihoaktivne tvari pakirane u obliku nekih legalnih proizvoda. Mahom se radi o nekoj od brojnih vrsta sintetskih kanabinoida, tvari koje oponašaju učinak psihoaktivnog sastojka kanabisa – THC-a. Oni koji ih ilegalno proizvode povremeno minimalno mijenjaju formulu kako bi zaobišli zakon. Ti se kanabinoidi, najčešće u obliku praha, miješaju s osušenim biljem i prodaju kao legalne “biljne mješavine za pušenje” ili “osvježivanje zraka”.

U 10 godina 200 novih vrsta sintetskih kanabinoida

Od 2008. godine naovamo, Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) i srodne institucije, otkrile su blizu 200 novih vrsta sinteteskih kanabinoida u Europi.

U srpnju 2016. godine tvar MDMB-CHMICA bila je prvi sintetski kanabinoid za koji je EMCDDA izvršila procjenu rizika budući da je bio “detektiran” u više od 20 teških trovanja i 28 smrtnih slučajeva na području EU. Iste godine, taj je opasni kanabinoid u 13 navrata zaplijenjen u Hrvatskoj.

Iz EMCDDA upozoravaju da su mnoge štetne posljedice koje uzrokuju MDMB-CHMICA i drugi sintetski kanabinoidi povezane s visokom potentnošću tih tvari i činjenicom da proizvođači samo nagađaju količine potrebne za proizvodnju “mješavina za pušenje”. To dovodi do visokih doza psihoaktivne supstance u proizvodu, a time i do povećanog rizika od teškog trovanja i smrti, piše Novi list.

Dr. Dodig Ćurković upozorava kako i manje eksperimentiranje s psihoaktivnim tvarima može završiti pogubno u slučajevima kad osoba već pati od nekog zdravstvenog problema.

U Hrvatskoj 43 slučaja trovanja i jedan smrtni slučaj

Iz Vladinog ureda za suzbijanje zlouporabe droga kažu da su u Hrvatskoj od 2014. do 2016. godine zabilježena ukupno 43 trovanja koaj se dovode u vezu s novim psihoaktivnim tvarima te jedan smrtni slučaj, pri čemu je većina bila povezana sa sintetičkim kanabinoidom poznatim kao Galaxy.

A u prvih nekoliko mjeseci ove godine zaplijenjene su već tri nove psihoaktivne tvari – dva sintetska kanabinoida (5F-MDMB-PICA i AMB-FUBINACA) i anestetik difenidin – inače proučavan za liječenje neurotoksičnih ozljeda koji je 2015. u Španjolskoj izazvao nekoliko slučajeva trovanja. Pritom je, piše Novi list, 5F-MDMB-PICA zaplijenjen u Rijeci, a AMB-FUBINACA i difenidin u Osijeku.

