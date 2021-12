Ispred stana zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića u srijedu se oko 19 sati okupila nekolicina prosvjednika, roditelja koji se protive ukidanju mjere roditelj-odgojitelj.

Prosvjed je organizirala udruga "Majke odgojiteljice" i inicijativa "Djeca su budućnost". Ispred stana zagrebačkog gradonačelnika prosvjednici su držali transparent s natpisom "Spavaš li mirno Tomica".

Na mjesto događaja je došla i policija.

"To su prosvjedi protiv odluke koja je dana na javno savjetovanje. Nama korisnicima takva odluka je neprihvatljiva", rekla je za 24 sata Ljiljana Dragić, organizatorica prosvjeda iz udruge "Majke odgojiteljice" i inicijative "Djeca su budućnost".

Dragić je kazala da nitko iz Grada nije ponudio nikakvo prijelazno rješenje. "Imali smo tri razgovora, jedan sa zamjenicom gradonačelnika Danijelom Dolenec koja je izjavila da Gradu Zagrebu ne treba toliko djece, da će se ljudi uvijek htjeti doseliti u Grad Zagreb i da njima da demografska mjera nije zanimljiva, a da nosi jako puno novaca", kazala je.

'Svi pričaju o 500 milijuna...'

"Svi pričaju o onih 500 milijuna, koliko iznosi mjera, ali nitko ne priča to što su 2,7 posto gradskog proračuna, nitko ne priča o ostalih 16 milijardi i gdje bi se još moglo uštediti. Jedno od Tomaševićevih predizbornih obećanja bio je da on neće ovu mjeru dirati, ne što se tiče starih korisnika, već da će je eventualno stopirati pa nadograditi da ona bude bolja. Drugo obećanje je bilo da će poraditi na korupciji. Da se tu ide rezati, bilo bi veće uštede", istaknula je Dragić.

"Sjednica gradske skupštine je 9. prosinca, ako to bude išlo na izglasavanje u ovakvom obliku, moglo bi biti izglasano jer znamo da imaju većinu. Ako do toga dođe, nakon osam dana to postaje pravomoćno i mi bi trebali imati primanja do 1. svibnja, s tim da čuli da bi se to već 1. siječnja ukinulo na tih tisuću kuna", rekla je Dragić za 24 sata.