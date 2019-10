RODITELJI DEČKA KOJI JE UMRO U ZATVORU TRAŽE ODŠTETU OD DRŽAVE: Ovo su četiri krivca koja su naveli u zahtjevu

Vukasovići za smrt svoga 18-godišnjeg sina smatraju krivima Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, Općinski sud u Splitu, splitski zatvor Bilice te Bolnicu za osobe lišene slobode u Zagrebu

Odvjetnik roditelja pokojnog Kristiana Vukasovića podnio je Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu zahtjev za naknadom štete od države u iznosu od 700.000 kuna. Radi se o pokušaju mirnog rješenja spora, prije podnošenja tužbe nadležnom sudu, a u zahtjevu su navedena četiri krivca za smrt mladića iz Jesenica, piše Slobodna Dalmacija.

Uz splitsko tužiteljstvo, Vukasovići za smrt svoga 18-godišnjeg sina smatraju krivima Općinski sud u Splitu, splitski zatvor Bilice te Bolnicu za osobe lišene slobode u Zagrebu.

‘Novac nam ne može nadoknaditi sina, tražimo istinu’

“Ovo je sada postupanje sukladno Zakonu o parničnom postupku jer kada se stranke pripremaju tužiti RH moraju se prethodno obratiti DORH-u ili će tužba biti odbačena. Ako prihvate nagodbu, ponudili smo da se napravi jedno objektivno medicinsko vještačenje, prije spora i sudske parnice koja će sigurno biti mučna. Nudi se korektan pristup koji ide na razumno sagledavanje svih okolnosti koje su dovele do smrtne posljedice. Iznos je ispod uobičajenih kriterija za ovakav postupak. Ovim obitelj ne odustaje od traženja krivca za smrt Kristijana, ustraju u kaznenom progonu protiv osoba koje su u pretežitom dijelu doprinijele nastanku smrti. Predali smo punomoć u spis državnog odvjetnika koji vodi izvidne radnje vezano za smrt Kristiana Vukasovića”, kazao je za Slobodnu Dalmaciju odvjetnik Vukasovićevih Vinko Ljubičić koji ih zastupa ‘pro bono’.

Kristianov otac, Stipan Vukasović, kazao je za Slobodnu Dalmaciju da mu nikakav novac ne može nadoknaditi sina.

“Prvenstveno tražimo istinu da se ovo nekome drugome ne dogodi”, kazao je.

Iz lanca krivnje izuzeta policija i KBC Split

U zahtjevu stoji da je od 30. ožujka ove godine, kada je Kristian lišen slobode zbog podmetanja požara u rodnim Jesenicama kod Omiša pa do 1. kolovoza kada je primljen u splitsku bolnicu, u sveukupnom tretmanu mladića došlo do niza propusta državnih tijela što je dovelo do njegove smrti. Iz lanca krivnje izuzeta je policija te KBC Split gdje su iznimnim naporima pokušali Kristianu spasiti život tijekom 24 dana koliko je ondje proveo u Jedinici intenzivnog liječenja.

U nizu propusta prvi je bio prilikom privođenja i tretmana kada je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, po čijem nalogu je izvršeno odgovarajuće vještačenje, propustilo pravilno sagledati Kristianove mogućnosti sudjelovanja u postupku i njegovu sposobnost shvaćanja značenja svojih postupaka. Kristian je, naime, bio dijete s razvojnim poteškoćama i nizom poremećaja među kojima i ADHD-om, poremećajem piromanije, poremećajem emocija i ponašanja uz mentalna i tjelesna oštećenja zbog kojih mu je dijagnosticiran teži invaliditet trećeg stupnja uz prijeko potrebna pomoć i njega u punom opsegu. Međutim, nakon privođenja on nije imao ni odvjetnika, ispitivan je bez stručnjaka psihologa ili defektologa te mu je određen istražni zatvor iz kojeg je izašao nakon četiri mjeseca u stanju moždane kome.

Propusti doveli do smrti nastaloj uslijed straha

Sljedeći propust koji se navodi u zahtjevu bio je tijekom suđenja na Općinskom sudu u Splitu jer nije primijenjen Zakon o sudovima za mladež na koji je Kristian kao mlađi punoljetnik imao pravo, a naročito s obzirom na njegove dijagnoze i zdravstveno stanje. Također, nije zatraženo mišljenje stručnih suradnika i nadležnog Centra za socijalnu skrb vezano za istražni zatvor te predloženu sankciju. Postupak se provodio bez utvrđivanja mogućnosti primjene maloljetničkog prava radi izricanja mjere nadzora ili smještaja u psihijatrijskoj ustanovi umjesto istražnog zatvora te umjesto osam mjeseci bezuvjetnog zatvora na koji je osuđen.

U splitskom zatvoru mladić je bio smješten u posve neadekvatnim uvjetima, a iako su ondje imali podatke o njegovom zdravstvenom stanju nisu poduzeli mjere zaštite osobe s određenim duševnim oboljenjima. Na koncu, u zagrebačkoj Bolnici za osobe lišene slobode na neprihvatljiv način pristupalo se Kristianovom liječenju te ga se, unatoč očitoj nemogućnosti prilagodbe boravku u ćeliji, triput vraćalo u splitski zatvor.

Sve to dovelo je do smrti nastaloj zbog straha uslijed stalnog psihičkog rastrojstva i ekstremnih okolnosti u kojima je Kristian Vukasović boravio i kojima je bio izložen – stoji u zahtjevu za naknadom štete.

