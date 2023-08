"Uzet ću školsku torbu, pernicu i pribor za školu. Imam cijeli popis. Ajme meni, sve moram pročitati", priča uzbuđena prvašica Ena Lora. "Najviše se veselim novim prijateljima", dodaje, prenosi Danas.hr. Pripreme za školu u punom su jeku, a uz uzbuđene prvašiće, tu su i roditelji, kojima je jasno kako je i školski pribor drastično poskupio. To najbolje znaju oni koji imaju i stariju djecu.

"Imam troje djece. Prvi, četvrti osnovne i četvrti razred srednje škole. Sad ću potrošiti 80-ak, ali 100 eura sigurno po djetetu", komentira Jasna Lukić iz Zagreba.

Ovisno o broju i debljini listova, izgledu i kvaliteti korica cijena bilježnica lani je bila od 6 do 15 kuna, odnosno od 80 centi do 2 eura, sada od 1 euro i 20 centi do gotovo 3 eura. Cijena pernica varirala je od 8 do 40 eura, ovisno o veličini i količini pribora. Sada od 11 do 42 eura.

'20 posto je sigurno skuplje'

Prosječni je rast veći od 20 posto. Sve ovisi i o mjestu kupnje. "20 posto sigurno da je otišlo sve skupo. Pernice se kreću, različitih veličina, mogu se naći od 13 eura pa na dalje", kaže vlasnik trgovine školskom opremom, Danijel Habjanić.

Cijene su u knjižarama morali podignuti. Tako u jednoj od njih ruksaci stoje od 20 do 70 eura. "Cijene stvarno jesu više. Nekih 20-ak, 30-ak posto može sve ovisiti o brandu. Torbe se sve kvalitetnije, od boljih materijala su izrađene i lakše. Vjerujem da i izrada podiže cijenu koja će biti veća svake sezone", ističe prodavačica u knjižari, Danica Šojat.

Skuplja je i druga oprema koja se nađe u ruksaku,

"Stvarno se možete iznenaditi kad vidite da je jedna olovčica koštala pola eura, a sad je euro i pol", dodaje Danica.