RODITELJI BIJESNI NA TURISTIČKU AGENCIJU: Platili djeci školsku ekskurziju u Dubrovnik, a agencija ih vodi u Cavtat

Četiri dana prije odlaska na ekskurziju roditelji učenika sedmih razreda iz OŠ Marka Marulića u Sinju saznali su da im djeca neće biti smještena u u Dubrovniku već u Cavtatu, a vlasnik agencije tu promjenu nije dogovorio s njima, koji su potpisali ugovore, već sa školom

Vrijeme je đačkih ekskurzija, a iskustva roditelja djece iz pojedinih škola u Hrvatskoj nisu po tom pitanju nimalo sjajna. Nedavno su, primjerice, učenici osmih razreda Osnovne škole Stjepana Ivičevića iz Makarske na dvodnevnoj ekskurziji u aranžmanu turističke agencije Perla iz Imotskog umjesto najavljenog i navodno rezerviranog hotela Well bili smješteni u hotelu Toplice u Tuheljskim Toplicama. U nekim sobama bilo je plijesni, a u nekima je otpadao plafon.

Slična priča s istom agencijom sada se dogodila i učenicima sedmih razreda OŠ Marka Marulića iz Sinja, piše Slobodna Dalmacija.

Ogorčeni roditelji tražili sastanak

Četiri dana prije putovanja roditelji su saznali da im djeca neće biti smještena u hotelu u Dubrovniku već u Cavtatu. Od 90 učenika sedmih razreda spomenute sinjske škole, za njih 56 roditelji su potpisali ugovor s putničkom agencijom Perla iz Imotskog o školskoj ekskurziji svoje djece od 23. do 25. travnja. Tu su agenciju, nakon provedenog javnog natječaja koji je oglasila uprava škole, odabrali sami roditelji ocijenivši je najpovoljnijom. U ugovoru koji su potom potpisali stajalo je da će djeca biti smještena u hotelu s tri zvijezdice u sastavu grupacije Valamar u Dubrovniku, piše Slobodna Dalmacija.



No, četiri dana prije polaska na ekskurziju, roditelji su doznali da bi djeca umjesto od 23. do 25. travnja na ekskurziju trebala ići od 25. do 27. travnja te biti smještena u hotelu Epidaurus u Cavtatu. Ogorčeni roditelji zatražili su sastanak s predstavicima turističke agencije kako bi im razjasnili naprasnu promjenu aranžmana.

DETALJI EKSKURZIJE IZ PAKLA ZAGREBAČKIH UČENIKA: ‘Vozio ih je samo jedan vozač, u sobama ih dočekali mravi i gljivice, a hranom su se neki i otrovali’

“Rezervirali smo smještaj u boljem hotelu”

Ravnatelj škole Davor Ratković roditeljima je kazao da je škola samo rasopisala natječaj, a da je odluka bila na roditeljima. Usto je rekao da dosad nije bilo pritužbi na agenciju Perla prilikom organizacija prijašnjih ekskurzija.

Vlasnik agencije Perla, Tihomir Lelas, kazao je roditeljima da su rezervirali smještaj u hotelu grupacije Valamar, kako je stajalo u ponudi, te uplatili rezervaciju, ali da je iz Valamara 6. travnja stigla obavijesti da ih ne mogu primiti i da će vratiti uplaćeni novac.

“U toj situaciji mi smo prošli ponedjeljak rezervirali smještaj u hotelu Epidarius u Cavtatu, koji je bolji od Valamara i sve unaprijed platili. Što se tiče termina nama je svejedno hoće li djeca na ekskurziju od 23. do 25. ili od 25. do 27. travnja”, kazao je vlasnik Perle.

SVE VIŠE ŠKOLA ODUSTAJE OD EKSKURZIJA: ‘Učenici bi samo tulumarili i gledali kako će napraviti neku psinu’

Bez dogovora s roditeljima promijenili termin ekskurzije

No, to je objašnjenje dodatno razljutilo roditelje jer im je Lelas kazao kako je sa školom dogovorio pomicanje termina ekskurzije, a ne s njima koji su potpisali pojedinačne ugovore za svoju djecu.

“Bili ste dužni ispoštovati ugovor. Vi iz Perle mijenjali ste odredbe ugovora a da niste kontaktirali nas roditelje. Kažete da ste dogovarali s predstavnicima škole. Nisu oni potpisali ugovore već mi”, kazali su roditelji vlasniku agencije iz Imotskog.

U ponedjeljak su sinjski osnovci ipak otputovali su s Perlom na ekskurziju tijekom koje neće spavati u Dubrovniku već u Cavtatu, a Slobodna Dalmacija podsjeća kako je ista agencija učenicima iste škole i prošle godine mijenjala hotel. Tada je obrazloženje bilo da se u ugovorenom hotelu izvode građevinski radovi.

MATURALCE IM PRETVORIO U PAKAO: Vlasnik agencije pokrao je učenike, a u sve je upleo i Plitvička jezera