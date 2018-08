RODITELJA MINISTRA U STRAŠNOM ŠOKU: ‘Lopovi su nas pratili, točno su znali po što su došli, sef nije na vidljivom mjestu…’

Lopovi su ukrali njihovu ušteđevinu i promet koji spremaju u sef prije nego što ga polože u banku

Srećko Butković i Emilija Mandukić Butković, roditelji ministra prometa Olega Butkovića i vlasnici jedne pizzerije u Povilama pokraj Novog Vinodolskog, u noći s četvrtka na petak opljačkani su u vlastitom domu. Lopovi su točno znali što traže, jer su upali u kuću, razbili zid u kojem se nalazio sef te odnijeli plijen – 40-ak tisuća eura.

OBITELJSKA DRAMA MINISTRA BUTKOVIĆA: Lopovi upali u kuću njegovih roditelja, razbili zid i ukrali sef

Ljudi su potreseni nakon događaja, najgore im je to što se više ne osjećaju sigurnima.

Sada žive u strahu

‘Policija radi svoj posao i vjerujem da će ih naći. Ali, u stvari, kada bolje razmislim, možda i ne bih volio da ih se pronađe. Strah me je da bi to mogli biti neki domaći, a kako onda poslije živjeti s tim ljudima? To je malo mjesto, svi sve znaju. Najgora je ta spoznaja da je netko bio u našoj kući, da nismo sigurni. Znate, naša kuća je na osami. Nije lako, povrijeđena je naša intima’, ispričao je Butković za Jutarnji.

Lopovi su ukrali njihovu ušteđevinu i promet koji spremaju u sef prije nego što ga polože u banku.

‘To je jednim dijelom bila ušteđevina, a jednim promet koji ostavim u sef prije nego ga položim u banku. Pa radim već toliko godina, moram nešto imati. Imamo dva restorana i autokamp, utržak stavimo u sef jer me je strah noću ga nositi do trezora pa odemo po danu’, objasnio je ugostitelj koji već dvadeset godina u Povilama drži konobu imena Lucija.

Lopovi su ušli kroz prozor

On i supruga su se u noći pljačke skupa vratili s radnog mjesta koje se nalazi kilometar dalje od njihovog doma u Povilama.

‘Kao i inače, supruga je odmah otišla u garažu kako bi oprala krpe od ribe, jer imamo riblji restoran. Ja sam primijetio da su vrata od kuće otključana i još sam mislio supruzi reći da kako je zaboravila zaključati vrata? Ona ulazi i primijeti da je tepih zgužvan i komadiće zida po podu. I govori: “Pa mi smo opljačkani!”‘, prisjetio se.

Lopovi su, kazao je, ušli kroz prozor. ‘Prvo smo pomislili, kako su uspjeli otključati vrata, da možda imaju rezervni ključ. Vjerojatno su me pratili, možda i neko vrijeme, jer su točno znali po što su došli. Sef nije na vidljivom mjestu, on je u zidu iza trosjeda. Nakon što su razbili zid, vratili su kauč da se ne bi primijetilo. Po podu je bilo kamenje i žbuka.

Sef im je bio jedini cilj

U kući ima još vrijednih stvari koje nisu ni takli, tako da im je sef očito bio jedini cilj. Pa na prozoru preko kojeg su ušli bilo je složeno oko dvije tisuće kuna na računima, što je supruga pripremila za platiti režije. Na kauču, tamo gdje je sef stajao je laptop koji nisu dirali. Nisu tražili zlatninu, nisu dirali slike. Izašli su kroz ulazna vrata koja se izvana zaključavaju, a unutra je ona okrugla kvaka pa se mogu otvoriti’, objasnio je.

Majka ministra je u velikom šoku, kazao je. ‘Ja se još nekako držim… Samog sebe krivim što nisam postavio kamere i alarm. To je obiteljska starina koju sam uredio da bismo imali svoju oazu na osami. Kada se ovako nešto dogodi, dođe mi da je prodam i da odemo negdje drugdje. Strašan je osjećaj kada nisi siguran u svojem domu’, zaključio je Butković.