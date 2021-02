ROČIŠTE ZBOG MACANOVE ‘SPODOBE’ POPUT REPRIZE OTVORENOG: Sudac na kraju izbacio Karolinu Vidović Krišto iz sudnice

Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto tužila je komunikacijskog stručnjaka Krešimira Macana, jer ju je u HRT-ovoj emisiji Otvoreno nazvao spodobom, ali ročište je također nalikovalo na emisiju

Iako političari gotovo svakodnevno daju, ali i primaju verbalne udarce, nekim su oni očito prejaki. Među takve spada i saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto, koju je 20. srpnja u HRT-ovoj emisiji Otvoreno komunikacijski stručnjak Krešimir Macan nazvao spodobom, a potom i otišao iz studija. Prepucavanje se nastavilo i nekoliko dana kasnije, a na kraju je rezultiralo tužbom u kojoj Vidović Krišto od Macana traži 50.000 kuna zbog pretrpljene štete.

Suđenje je u tijeku, pa su u ponedjeljak na ročištu saslušani saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk, koji je također bio gost te emisije te glavna urednica digitalnih platformi HRT-a Andreja Arežina Grgičević.

Bauk: Ukazao sam joj da nismo u TV kalendaru već u Otvorenom

“Sjećam se da je Vidović Krišto u jednom trenutku proširila temu ističući neke povijesne teme i na to sam ja reagirao tako što sam joj ukazao da nismo u TV kalendaru već u Otvorenom. Gospodin Macan je također reagirao na njezino izlaganje pa mu je ona na to rekla da je on onaj neovisni stručnjak. Valjda je mislila ironično ukazati da nije neovisan stručnjak jer je jedno vrijeme radio za Vladu. U jednom momentu Macan je rekao ‘ja to ne moram slušati’, na što mu je ona odgovorila da ne mora, da može otići. I on se ustao i odlazeći rekao: ‘Ne želim biti s ovom spodobom u studiju’. Voditelj emisije zvao je Macana da se vrati, ali se emisija nastavila dalje bez njega”, posvjedočio je Bauk te dodao da je Vidović Krišto nastavila i dalje aktivno sudjelovati u emisiji.

“Jesam li ja osobno pred kraj emisije pitala sve sudionike ograđuju li se i osuđuju li iznesenu uvredu od strane gospodina Macana?”, zanimalo je Vidović Krišto nakon što joj je sudac odbio pitanje o tome je li Bauk bio ministar za vrijeme privatizacije Croatia osiguranja, smatrajući da bi on i Macan mogli pripadati “koruptivnoj mreži”. Bauk joj je odgovorio potvrdno, ali se nije mogao sjetiti vlastitog odgovora kojeg je dao u emisiji.

Potenciranje Jazovke

No, Jutarnji doznaje kako je svjedočenje Andreje Arežine Grgičević ponovno potaknulo upadice Vidović Krišto, pa je tako i sudnica počela nalikovati na HRT-ov studio.

“Ona je ukazivala kako Macan nije nezavisan te kako se krivo predstavlja pa je on izgubio živce. I to je meni razumljivo. Te je rekao da to više ne želi slušati. Voditelj je Macana smirivao govoreći mu da će biti replika, a on je napuštajući studio rekao da ne želi sjediti sa spodobom. Macan je bio vidljivo uznemiren i izgubio je živce jer je 20 minuta bio izložen navodima gospođe Vidović Krišto u kontekstu koji sam navela. I pet minuta izloženosti takvim navodima bilo bi mi razumljivo, a 20 minuta sam rekla otprilike po sjećanju.

Sjećam se da je bilo govora o Jazovki, ali ne i da je bilo govora o logoru Jasenovac i o korupciji. Svi sudionici emisije slušali su izlaganje Vidović Krišto. Mogu reći da neki imaju više živaca, a neki manje. I nemaju svi hrabrost napustiti emisiju. Je li opravdano nekoga nazvati spodobom? Ističem da nije ista situacija kad bi me netko na cesti bez povoda nazvao spodobom i kada bi to netko učinio u emisiji nakon što je prozvan da se prikazuje kao neovisan iako nije tako. Na uvredu odgovarate uvredom. Za koga je radila Macanova firma, ne znam, tako da ne znam ni je li radio za Vladu ili za neko tijelo državne vlasti. Sjećam se da je radio za određene predsjedničke kandidate odnosno stranke, a je li to doista i bilo tako, nisam provjeravala. Mišljenja sam da je Macan napustio emisiju zbog navoda da nije neovisan a da se predstavlja da je, ali i zbog nametanja teme koja nije bila tema emisije”, posvjedočila je Arežina Grgičević.

Ideološki podobni gosti

Ona je surađivala s Vidović Krišto 2018. na emisiji Dobar dan Hrvatska. Tvrdi da je u emisiju “zvala goste koji ideološki odgovaraju njezinim stanovima”.

“Mislim da kao novinarka na javnoj televiziji to ne smije raditi, već treba težiti ravnoteži kod izbora gostiju i stavova koje zastupaju. Jednom je tema bila govor mržnje na internetu. Pozvala je tri gosta: Ivana Zvonimira Čička, Vesnu Alaburić i jednog psihijatra, mislim doktora Štimca, te smo imali na kolegiju raspravu od 45 minuta jer sam smatrala da Čičak nije pogodan gost na tu temu. Naime, prije nekoliko godina je javno objavljena fotografija gdje je bio na nekom događaju sa spuštenim hlačama, a na fotografiji je bila i Vidović Krišto. Također, u emisiju koju je uređivala je zvala Igora Vukića koji je napisao knjigu o Jasenovcu u kojoj relativizira pitanje Jasenovca u kontekstu zločina i žrtvi. Tu je emisiju vodila M.M.P. koja se nakon toga morala ispričavati, bila je izložena napadima te je zatvorila sve profile na društvenim mrežama, odselila se u Njemačku i otvorenim pismom se obratila javnosti”, prisjetila se dalje Arežina Grgičević.

No, bivša novinarka, a sadašnja saborska zastupnica Vidović Krišto neprestance je svima upadala u riječ, pa ju je sudac prvo upozorio, a zatim ju i udaljio iz sudnice prije kraja ročišta, što je pomalo nalikovalo na scenu iz Otvorenog. Arežina Grgičević je morala otkriti i kako je HRT reagirao na gafove svoje bivše zaposlenice.

“Znalo se dogoditi da Krišto nakon određenog gafa više ne bi radila određenu emisiju odnosno prilog u nekoj emisiji, ali ne znam je li to odluka Uprave HRT-a ili urednika ili nje same. A što se tiče gostovanja Vukića, o tome je raspravljalo i programsko vijeće HRT-a”, zaključila je Arežina Grgičević. Njen, ali i Baukov iskaz, saborska zastupnica smatra nevjerodostojnim.

