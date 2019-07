MAMIĆEVE TEŠKE OPTUŽBE: ‘Jedan od korumpiranih sudaca je Sessa’; Sessa: ‘Šokiran sam, sreo sam ga dvaput u prolazu’

Tužiteljstvo BiH tvrdi da nisu ispunjeni uvjeti da se Mamića izruči. Tužiteljica Gordana Bosiljčić rekla je da od 32 kaznena djela za koja se tereti samo sedam je počinjeno nakon potpisa Ugovora o izručenju državljana BiH i Hrvatske

Danas je Sud Bosne i Hercegovine održao ročište na kojem se razmatrao zahtjev hrvatskog Ministarstva pravosuđa za izručenje Zdravka Mamića, javlja N1.

Tužiteljstvo BiH tvrdi da nisu ispunjeni uvjeti da se Mamića izruči. Tužiteljica Gordana Bosiljčić rekla je da od 32 kaznena djela za koja se tereti samo sedam je počinjeno nakon potpisa Ugovora o izručenju državljana BiH i Hrvatske. Ugovor je potpisan 2012., a na snagu je stupio 2014. godine Kako prenosi Dnevni avaz, Bosiljčić je ustvrdila da nije ispunjen ni uvjet obostrane kažnjivosti po novoj optužnici koja tereti Mamića za izvlačenje novca iz Dinama.

“Nema uvjeta za primjenu ugovora o izručenju. Odluka suca očekuje se za petnaestak dana”, rekao je Mamićev odvjetnik Zdravko Rajić nakon održanog ročišta.

“Ono što je interesantno da Tužiteljstvo BiH dijeli stav obrane da nema uvjeta za obostranu kažnjivost i da nema uvjeta za izručenje jer je međudržavni ugovor između Hrvatske i BiH o izručenju potpisan 28.11.2012., a većina kaznenih djela je počinjena prije potpisivanja tog ugovora.”, kazao je Mamićev odvjetnik, javlja N1.

Mamić verbalno napao predsjednika Vrhovnog suda

Hrvatska od BiH traži Mamićevo izručenje po drugoj točki optužnice koja je protiv bivšeg šefa Dinama podignuta pred Županijskim sudom u Osijeku te povrđena u svibnju kada mu je zbog toga određena i mjera pritvora.

Dolazeći na Sud Mamić je rekao kako može potvrditi autentičnost izjave svoga odvjetnika Veljka Miljevića o korumpiranim sucima, a i sam je prozvao jednoga od njih.

“Ne kanim ispucati sve adute i natovariti si dodatne kaznene prijave. U datom trenutku izvući ću najteže oružje. Jedan od tih sudaca je korumpirani predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa. Poručujem mu da je korumpiran, da je nepošten, pokvaren sudac koji je ruglo i nije zaslužio da bude predsjednik Vrhovnog suda”, rekao je Mamić.

Želi sa Sessom ići na detektor laži

“Toliko je drzak, a on i ja znamo da je korumpiran i naravno da ću to bez problema dokazati kada se stvore uvjeti za to. Predlažem mu da se obojica podvrgnemo detektoru laži. I još je toliko drzak da na uglednog odvjetnika poziva Hrvatsku odvjetničku komoru. Za ostale neću reći jer moram čuvati artiljeriju”, kazao je Mamić uoči ročišta na Sudu BiH.

Kazao je kako misli da odluka o njegovu izručenju danas neće biti donesena. Mišljenje Tužiteljstva BiH je, kaže, pročitao i uočio da su “sve točno detektirali”. Kazao je da se redovno javlja u Policijsku upravu u Čitluku te da mu je oduzeta putovnica.

Predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa odgovorio je na optužbe Zdravka Mamića da je “nepošten, pokvaren korumpirani sudac koji je ruglo i nije zaslužio da bude predsjednik Vrhovnog suda”, piše N1.

“Meni je žao što čovjek s kojim sam se sreo dva puta u prolazu može i ima dovoljno hrabrosti da tako nešto kaže. Na to ne mogu ništa odgovoriti nego – sretno mu bilo sa svim što radi. U svakom slučaju, to je vrlo ružno i nije dostojno nikoga pa ni nekoga tko se nalazi u takvoj situaciji kao Zdravko Mamić”, kazao je Sessa.

Za Mamićeve optužbe ustvrdio je da su “opasne ako se budu uzimale za ozbiljno”.

“Ako se bude uzimalo u obzir tko govori, a ne što govori, onda neće biti opasne, nego će ih se uzeti onakvima kakve one zaista jesu”.

Usprkos svemu, Sessa kaže da zasad ne namjerava poduzeti korake protiv Mamića.

“Ne planiram ništa. Šokiran sam i osupnut. Vidjet ću što ću učiniti kad vidim što je sve točno rečeno”, kazao je.

Uz Mamića još šestorica okrivljenika

Uz Mamića, tu su još šesterica okrivljenika koje tužiteljstvo tereti da su, kao dio zločinačkog udruženja, oštetili klub Dinamo za 200 milijuna kuna. To su Mario Mamić, Zoran Mamić, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Kroto te menažder Nikky Artur Vuksan.

U optužnici stoji da je Zdravko Mamić, od prosinca 2004. do prosinca 2015. ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su sklapanjem fiktivnih ugovora između Dinama i više stranih tvrtki te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača klub oštetili za više od 144 milijuna kuna. K tome, u optužnici se navodi da je NK Dinamo neosnovano obvezan za plaćanje dodatnog iznosa od još 7,35 milijuna eura, odnosno 55,8 milijuna kuna.

Ne smije izvan BiH, mora se javljati policiji u Čitluku

Podsjetimo, zbog izvlačenja oko 116 milijuna kuna iz Dinama, Mamić je u lipnju 2018. nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora. Taman uoči izricanja presude pobjegao je u BiH. Mamić ima državljanstvo BiH i danas živi u Međugorju. Sud BiH je tijekom lipnja razmatrao zahtjev da se Mamiću odredi ondje zatvor do konačne odluke o tome hoće li biti izručen Hrvatskoj.

Međutim, naposljetku su mu samo nametnuli mjere zabrane putovanja izvan BiH uz obvezno javljanje policijskoj postaji u Čitluku.

