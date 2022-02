Krizu u Ukrajini u studiju RTL Direkta komentirao je izvanredni profesor na Fakultetu političkih znanosti i odlikovani časnik NATO-ove misije u Afganistanu Robert Mikac. Na pitanje misli li da Rusija stvarno planira taj propagandni video lažnog napada s glumcima, leševima, kaže da je to vrlo teško reći.

"Vrlo je dobro da imamo taj pokazatelj, taj podatak. To je pokazatelj da obavještajne služe rade, analiziraju, pripremaju, ali je teško reći da će se to desiti. Pogotovo poučeni prijašnjim iskustvima kada je bilo pričanja o iračkom oružju za masovno uništenje koje nikada nije nađeno. Tako da treba biti oprezan s tim nalazima“, kaže.

Jedna iskra može pokrenuti veći sukob

Koja je to pobuda kod Amerikanaca, možda ni oni sami ne znaju, dodaje. Situacija je takva da doslovce događaj na taktičkoj razini može biti od strateškog značenja, kaže Mikac. "Može se desiti da jedna iskra nehotična, nenamjerna izazvana na lokalnom nivou može pokrenuti veći sukob. To nitko ne bi htio i nadamo se da se to neće dogoditi".

Na pitanje koliko je ova kriza pokazala razmjere razjedinjenja Europe, Mikac kaže da između ostaloga da, ali isto tako postavlja se pitanje Ujedinjenih naroda kao jedine globalne organizacije za pitanje sigurnosti. "A gdje su oni? Nema ih. To je samo pokazatelj da je naša sigurnosna i politička situacija vrlo dinamična i neizvjesna. Zbog nedostatka zajedničkih ciljeva zemlje pokušavaju pojedinačno. Jasno da to nije samo pitanje sigurnosti nego i ekonomije, plina i ostalih stvari", veli.

Na terenu bi bilo tragično

Na pitanje kako bi otvoreni sukob zaista izgledao, dodaje da je to vrlo teško i nezahvalno za predviđati jer Rusija ima toliku sposobnost i moć da ovisno o tome što bi se odlučila to bi ovisilo o njihovim pokretima. "Na terenu bilo bi nažalost vrlo tragično. Rusija uz Bjelorusiju ima više mogućnosti intervenirati. Samo je na njima kojom snagom i kojom dinamikom“, kaže.

"Ako ništa drugo makar u prvom koraku Ukrajina treba odustati od ulaska u NATO. Dijalog jednostavno nema alternativu. Nikome nije stalo do sukoba, do rata i razaranja i onako cijeli svijet ima većih problema od sukoba. Duboko smatram da bi trebalo razgovarati i to jedino rješenje. Hoće li Ukrajina uči u NATO ili neće mislim da to za Ukrajinu nije presudno. Na drugi način ona može riješiti svoju sigurnost i stabilnost, nije nužno da to bude samo kroz NATO“, zaključuje Robert Mikac.