Osim obveze nošenja maski u kafićima, ozbiljno se razmatra i preporuka o maskama na mjestima poput tramvajskih i autobusnih stajališta

Nacionalni stožer civilne zaštite ozbiljno razmišlja o obveznom nošenju maski i unutar kafića. Tako ritual ispijanja kave, kada stigne zima i zatvore se terase, neće biti moguć bez maski. “To može nekad komplicirati život, ali snađemo se, naviknemo se na svašta”, rekao je Deni iz Zagreba, dok njegov sugrađanin Nenad kaže: “Mislim da je s te strane malo pretjerano. Dovoljno je što sami konobari i barmeni moraju nositi, a sad još i da sami gosti nose, možda s higijenske strane da, ali opet mislim… Oni su obvezni, mi još nismo.”

U praksi bi to trebalo izgledati tako da će maska na licu biti obvezna već pri samom ulasku u, recimo, kafić, sve dok osoba ne dođe do svog stola, kako ne bi raspršivala aerosol. No, kavu može popiti bez maske na licu. Maske će biti obvezne i tijekom odlaska na toalet ili pri kretanju po lokalu. Dio ugostitelja time nije oduševljen, jer bi im uz pad prometa, ova mjera mogla donijeti još problema. “Mislim da će biti jako teško, jer mi se možemo pridržavati. Ja se kao ugostitelj mogu pridržavati mjera, ali meni je teško opominjati ljude koji dolaze”, rekla je za RTL ugostiteljica Ana Letica.

Njemački model

No, sve odluke stižu u dogovoru predstavnika ugostitelja s Nacionalnim stožerom civilne zaštite. “To je njemački model, koji u Njemačkoj funkcionira jako dobro. I Austrija ga sada preslikava i ostale zemlje, Talijani mislim da su ga uveli, Španjolci i Francuzi rade na tome. Tako da s te strane mislim da nije sporno da ćete vi dok sjedite za stolom morati nositi masku”, objasnio je Marin Medak, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja.

Nove mjere se pripremaju i za pojedine otvorene prostore. “Za mjesta na otvorenim prostorima gdje je nemoguće izbjeći bliski kontakt, kao što je na primjer stajalište autobusa ili stajalište tramvaja”, rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. U pripremi su i druge mjere. “Promovirat ćemo i preporučati nošenje maski i u drugim okolnostima. Dakle, sve sukladno epidemiološkoj situaciji, koja je u ovom trenutku stabilna, ali ipak s naznakom blagog pogoršanja”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Iako se službeno ne znaju datumi kada bi mjere trebale stupiti na snagu, s maskama u kafićima hodat ćemo otprilike za mjesec dana.

