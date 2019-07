RISKANTNA IGRA HNS-A: Vlade se trese, a stranka od 2 i pol posto upravo je dokazala koliko je Plenković slab premijer

Usred propitivanja tko će od HDZ-ovih ministara opstati a tko otpada, upleli su se HNS-ovci sa svojim bipolarnim izjavama – jedni bi raskinuli koaliciju a drugi tvrde da je “brak” između HNS-a i HDZ-a čvrst kao stijena

Što to izvodi HNS ovih dana? Matija Posavec, međimurski župan iz redova HNS-a i neslužbeni kandidat za novog predsjednika HNS-a već danima hodočasti po medijima i objašnjava kako je pogrešno za HNS ostanak u koaliciji s HDZ-om. Gostujući u Nedjeljom u 2 otišao je toliko daleko da se čak i ispričao članovima i glasačima HNS-a zbog ulaska u koaliciju. Istovremeno, predsjednik HNS-a, Ivan Vrdoljak objašnjava da je su oni liberali, da kod njih vlada sloboda govora, da Matija Posavec može slobodno izricati svoj osobni stav, ali da to naprosto nije stav stranke, da je za HNS – koalicija i dalje neupitna, posebno nakon što je iz Vlade izašao Lovro Kuščević, ministar za kojeg je HNS tražio smjenu.

Dok se danima vrte procjene tko će od ministara nestati u rekonstrukciji, tko su novi kandidati za ministre i tko se sve iz stare garde ministara uspijeva održati jer bi njihovo micanje značilo tektonske poremečaje unutar HDZ-a, HNS-ovci kao da zuje oko cijele te nakupine ozbiljnih nevolja u maniri dosadnih muha. Nisu bitni, a opet jesu. Kao stranka prema posljednjem Crobarometru imaju rejting od slabašnih 2,3 posto, na izborima za EU parlament ostvarili su rezultat od 2,6 posto, slabije, primjerice, od SDSS-a ili liste Marijane Petir. Ali još uvijek imaju postojanih 6 ruku u Saboru koje su zaradili na posljednjim parlamentarnim izborima zahvaljujući dobrom koalicijskom sporazumu sa SDP-om.

Točno je da je HNS još u ranijoj fazi razotkrivanja skandala ministra Lovre Kuščevića krenuo u ofenzivu i tražio njegovu smjenu, a Plenković im je uvrijeđeno poručio da on neće pristajati ni na kakve “ucjene”. Te je poruke plasirao i obrazlagao Predrag Štromar, potpredsjednik u Plenkovićevoj vladi, i na prvi mah se činilo da se kuha ozbiljan razlaz, da se sprema izbacivanje HNS-a i HNS-ovih ministara, da će biti zamijenjeni igračima iz stranke Milana Bandića. No, ništa nije bilo tako jednostavno ni tada niti sada. Razvod braka između HDZ-a i HNS-a nipošto nije jednostavan i lako izvediv. I izglednije je da će se još do krajnjih granica održavati kao tehnički brak, onaj u kojem više nitko nikome ne vjeruje.

Umrežili su se u državnim tvrtkama

HNS je u slučaju Kuščević istrčao dosta rano i dosta hrabro jer se svima izvana činilo da su oni ti koji mogu puno i previše izgubiti. Ali sada je vidljivo da Plenković ne može bez njih i da mu oni ostaju i dalje važna karika opstanka. Da naprosto mora trpiti njihovo zujanje i otvoreno ponižavanje.

Posve je evidentno da HNS sada, kao i mnogo puta do sada, igra igru sjedenja na dva stolca. Ivan Vrdoljak, još uvijek predsjednik stranke, Predrag Štromar, potpredsjednik Vlade, i Srećko Ferenčak, kao upravljač strankom iz sjene, tvrde Andreju Plenkoviću da su čvrsto uz njega, da Matija Posavec to radi na svoju ruku, da ne mogu ništa… Istodobno, naravno, puštaju Matiju Posavca da kritizira Vladu, da se ispričava za koaliciju, i da traži “novi put” opstanka za tu neobičnu stranku. Naravno, ako propadne Plenković, HNS već ima definiran svoj put, s ponosom će vaditi svoje “napade” na Plenkovića i tvrditi da su se oni samo bavili obrazovanjem, da je Blaženka Divjak bila super ministrica, da nisu bili u talu s HDZ-om itd. Ako Plenković preživi i ojača, Posavcu će se, naravno, sugerirati da onda krene svojim putem.

Valja podsjetiti da je Plenkoviću HNS kao rješenje nakon izbacivanja Mosta ponudio Milijan Brkić, zamjenik HDZ-a koji je u međuvremenu postao glavni Plenkovićev oponent, a operativno su pregovore s njima odradili Milijan Brkić i Tomislav Čuljak, no, HNS se u vrijeme otvaranja sukoba Brkić-Plenković nastojao držati po strani, pravdajući se da je taj sukob, naravno, untarstranačka stvar.

Ali činjenica jest da su HNS-ovci uspjeli uspješno prošarati svojim kadrovima mnoge državne tvrtke, posebno su jaki u HEP-u i Plinacru, po toj tzv. plinarskoj, proruskoj liniji, za koju se pretpostavlja da je i dalje povezana s Milijanom Brkićem. Poznato je, također, da su Ivan Vrdoljak i Tomislav Tolušić, ministar poljoprivrede i potpredsjednik HDZ-a kojeg se također smatralo pripadnikom Brkićevog kruga, izvanredno surađivali i oko javnih radova, obnova zgrada itd, u Virovitičko-požeškoj županiji.

Pojednostavljeno gledano, i ovo dizanje glave Predraga Štromara i njegove propovijedi o moralu oko Lovre Kuščevića, pa i Posavčeve isprike oko koalicije s HDZ-om, doimaju se kao dobrodošla podrška protuplenkovićevskim strujanjima unutar HDZ-a. No, nije li to preriskantna igra za HNS? Što ako izgube sva mjesta u državnim agencijama, tvrtka, i direktan utjecaj kroz značajno Ministarstvo graditeljstva i Ministarstvo obrazovanja? Što je s očekivanjima da bi Bandićeva stranka mogla popuniti njihovu prazninu?

Trgovanje u slučaj pokušaja smjene ministrice Divjak

Uvijek se radilo o kratkom trgovanju. Milan Bandić je, kažu, htio srušiti Blaženku Divjak kao ministricu jer nije udovoljilja očekivanjima njegovog suradnika, vlasnika izdavačke kuće, oko financiranja udžbenika. I pokušao je ubaciti svoju zamjenicu Jelenu Pavičić Vukičević. Ali njegov saborski klub već na tom pitanju se rascijepio, samo manji broj članova kluba je htio podržati tu zamisao, a i ministrica Divjak je ubrzo odlučila svim izdavačima pa i onima koji su lobirali preko Bandića, dati približno sličan dio kolača.

Pojavila se potom i verzija da Bandić gura Sinišu Vargu, bivšeg ministra zdravstva iz Vlade Zorana Milanovića, umjesto Milana Kujundžića, ali i da je spreman podržavati novu, rekonstruiranu vladu, osobito onu bez HNS-a, ali svima je jasno da saborski klub stranke Milana Bandića nipošto nije pouzdana struktura i da su apetiti Milana Bandića nepredvidljivi. Plenković i Bandić nastavljaju trgovati oko grada Zagreba, posebno GUP-a i preusmjeravanja dijela novaca s državne razine za Bandićeve projekte i tako će se i dalje održavati potreban broj Bandićevih ruku u Saboru, pa i za predstojeću rekonstrukciju Vlade.

No, je li HNS-ova kolekcija ruku posve pouzdana i neupitna? Osobito ako se krene “rekonstruirati” ministre s kojima je HNS posebno uspješno surađivao? Primjerice, ako se dira Tomislava Tolušića? Andreju Plenkoviću se, zapravo, dogodio nevjerojatan scenarij. Od trenutka kada je on sam objavio da je dobio podršku za kompleksniju rekonstrukciju vlade uvjeren da će ispasti kao onaj koji “uvodi reda”, nakon ostavki dvaju ministara otvorila mu se Pandorina kutija, propitivanje kvalitete gotovo svim ministara, ali i propitivanje smisla i mogućnosti funkcioniranja cijele vlade.

Dok mu vlada ne radi, a svi ministri prolaze sito novinarskog propitivanja jesu li upravo oni koje će se zamijeniti, nema većeg i jačeg signala o njegovoj nevjerojatnoj slabosti nego kad mu još i HNS-ovci nesmetano lepeću oko glave. Činjenica da Plenković ovih dana šutke trpi Posavčeve predstave o izlasku iz koalicije i da HNS-ovi ministri ni na koji način nisu na tapeti u ovoj neobičnoj rekonstrukciji vlade nepogrešivo pokazuje koliko je on slab, i unutar vlastite stranke, i kao premijer. I koliko je dugovječan čuveni HNS-ov model sjedenja na dva stolca istovremeno.