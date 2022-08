Nakon samo mjesec dana od prvog serijskog primjerka Rimac Nevere, automobil #001 isporučen je svom vlasniku - svjetskom prvaku Formule 1 iz 2016. godine, Nicu Rosbergu. Prije nego što je automobil poslan u njegov dom u Monaku, Rosberg je stigao u sjedište Rimac Grupe u Hrvatskoj kako bi prvi puta uživo vidio svoju Neveru.

Kako prenose iz Rimac grupe, Rosbergov je primjerak "Stellar", crne boje s poliranim Vertex kotačima i crnim kočionim čeljustima. Unutrašnjost je potpuno presvučena crnom alcantarom, a na pločici naslona za ruke, stoji njegovo ime.

Ovim je povodom prvak Formule 1 izjavio kako je znao da želi imati prvi automobil iz serije još otkako je prvi put upoznao Matu Rimca.

"Otkako sam prvi put upoznao Matu i shvatio genija koji stoji iza Nevere, znao sam da želim prvi automobil iz serije. Za mene ovaj automobil predstavlja apsolutno sve što bih mogao poželjeti. Prikazuje najbolje od inovativne tehnologije, unoseći je u automobil dizajniran doslovce od nule da bude, ne samo nevjerojatno brz – ili najbrži, već i stvarno izvrstan za vožnju. Jedva čekam da vidim što može", rekao je Rosberg.

"Kada smo tek počeli razvijati Neveru, imali smo namjeru napraviti automobil koji će impresionirati čak i najbolje vozače na svijetu. Nico je bio na tom popisu i drago nam je da je jedan od prvih vlasnika Nevere netko tko je ovladao najfokusiranijim i najmodernijim moto sportom na svijetu. Svi jedva čekamo pratiti njegovu Neveru; nadamo se da će uživati u čestom korištenju kao i u svojim drugim automobilima, to je upravo ono na što potičemo vlasnike Nevera. I ako itko može testirati granice onoga što smo izgradili, to je on. Ponosni smo što Nicu možemo nazvati prijateljem i članom brzo rastuće obitelji vlasnika Rimac Nevere", rekao je Mate Rimac, izvršni direktor Rimac Grupe.