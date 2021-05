RIMČEVE ROBOTAKSIJE JEDNI ‘PLJUJU’, A DRUGI UZDIŽU: Što kažu taksisti koji će postati višak? ‘Ha, već se pripremam uzgajati kokoši…’

Već za tri godine Zagreb će početi s proizvodnjom prvih od 700 autonomnih vozila koja će obavljati polovinu taksi prijevoza u gradu

Programeri videoigara formalno će se školovati u Zagrebu, a do fakulteta će studenti stizati robotaksijem. Robotaksi zamišljen je kao električni automobil u kojem ne postoji vozač. To je plan Mate Rimca za 2024. godinu, odnosno Vlade koja je to napisala u Nacionalni plan oporavka i otpornosti, izvještava RTL Direkt.

Već za tri godine Zagreb će početi s proizvodnjom prvih od 700 autonomnih vozila koja će obavljati polovinu taksi prijevoza u gradu. Baza će biti izgrađena na rijeci Savi, doznaje Jutarnji list. Neobično žestoko je na tu objavu reagirao IT stručnjak Lucijan Carić koji smatra da je to demagogija i kladi se da se to neće dogoditi.

No, u obranu Rimca stali su neki drugi stručnjaci.

ZAGREB ĆE BITI PRVI GRAD U SVIJETU GDJE ĆE VOZITI TAKSIJI BEZ VOZAČA? Mate Rimac sprema megaprojekt vrijedan 3,4 milijarde kuna, poznati detalji

Taksist: ‘Već se pripremam uzgajati kokoši’

Rimčeva vizija je da do 2024. u Zagrebu bude 60 električnih robotaksija čija će se baza graditi na 12.000 četvornih metara, a već je raspisan natječaj za projekt. Nasuprot zagrebačkog studentskog doma Stjepan Radić, blizu okretišta autobusa i tramvaja, nalazio bi se centar Rimčevih taksija.

Pored spremišta i punionice, sadržavao bi i trg i park. Kada ga putnik naruči, taksi će od tamo doputovati na njegovu adresu. U njemu putnike neće dočekati pravi taksist niti će ih itko pozdraviti, nego stiže prazan auto koji ima volan samo za ukras.

“Sad za koje vrijeme će to biti moguće po našim cestama, ne znam, ali za pet do deset godina je to vjerojatno budućnost. Ja se već pripremam uzgajati kokoši”, rekao je taksist Zoran Bodergraja za RTL Direkt.

Vlada se tim planom i projektom, “teškim” 3,4 milijarde kuna, pohvalila početkom travnja za vrijeme predstavljanja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. “To su projekti koji u potpunosti afirmiraju sve ono što je predsjednik predstavio, zelenu agendu u punom smislu te riječi”, kazao je 1. travnja 2021. ministar Tomislav Ćorić.

U ZAGREBU SE OTVARA STUDIJ VIDEOIGARA: Projekt podržava pet fakulteta, a studentima će se nuditi četiri smjera

Carić: ‘Rimac je muljator i demagog’

Poznati informatičar Lucijan Carić burno je reagirao na napise o robotaksijima pa je napisao da se prvo nasmijao Rimčevoj ideji, a onda još napisao da je Rimac muljator i demagog. Dodao je da do 2024. neće uspjeti proizvesti sustav autonomne vožnje kao ni električni auto pogodan za taksiranje. Kaže da bi se u to kladio.

U tu raspravu uključili su se Gordan Lauc, Nenad Bakić i Saša Cvetojević, a Lauc je napisao kako je “pljuvanje hrvatski nacionalni sport” aludirajući na Carića. Bakić se pak oglasio s “smiješno je pažnju pridavati hejterima”.

“Kada sam ja prvi put čuo, mislio sam da je nemoguće, ali nakon što sam vidio što su sve napravili u Rimac automobilima i dobio stvaran uvid u projekt, tada sam postao svjestan da je takvo nešto moguće. Mislim da tehnički ne bi bio problem do 2024., a zapeti bi mogao na regulativi”, rekao je za RTL Direkt poduzetnik Saša Cvetojević.

Rimac rekao da je Carić u pravu

Dan nakon napada i ratova oglasio se Mate Rimac koji je napisao da je Carić u pravu te pojasnio zašto to misli.

“Takve reakcije su rezultat toga što nismo mogli pokazati projekt na način kako smo mislili i kada smo htjeli – sa svim detaljima i backgroundom, nego je objavljen bez našeg znanja. Uz naravno generalno nepovjerenje prema meni/firmi (opravdano i neopravdano). Ali dobro, nije bitno, na nama je da dokažemo da možemo isporučiti ono na čemu radimo (koliko god nemoguće zvučalo)”, napisao je Rimac na Facebooku.

I u RTL Direktu je Rimac govorio da su mu planove poremetili premijer i ministar. “To je projekt koji nismo htjeli objaviti dok nije pri završetku, radimo već dvije godine. Objavit ćemo nešto sljedeće godine”, izjavio je Rimac u Direktu.

DVOJICA PODUZETNIKA ODBILA NOMINACIJU ZA PRESTIŽNU NAGRADU HGK-a: ‘Nas ne mogu kupiti kanapeićima i Freixenetom’

Stručnjak: ‘Samovozna vozila će imati pozitivan utjecaj na zagrebački promet’

Rimčev suradnik također se oglasio te je prihvatio Carićevu okladu od 10.000 eura. Vozila bez vozača, koja sama daju žmigavce i parkiraju, a ne trube i ne psuju i uvijek imaju nula promila već su tu – doduše sada samo kao pomoć autopilota.

“Možemo očekivati svakakve inovacije i novosti do 2024. godine. Samovozna vozila će na neki način imati pozitivan utjecaj na prometni sustav Grada Zagreba tako i svakog drugog grada”, rekao je Marko Šoštarić sa zagrebačkog Prometnog fakulteta.

Čak 700 taksija bez taksista trebalo bi biti u metropoli do 2030. godine, a do tada će trebati prilagoditi ceste i izmijeniti zakone. Jedno od glavnih pitanja je tko će biti kriv ako dođe do prometne nesreće ako nema vozača.