RIMAC UPORNO ODBIJA MOSTOVE AMANDMANE, ONI LJUTITI: ‘Neka se zakon zove lex šuška, HDZ se želi dokopati novca’

Državna tajnica u Ministarstvu uprave Josipa Rimac odbila je u četvrtak Mostove amandmane da se promijeni naziv Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, odnosno da se iz njega ispusti dio koji se odnosi na financiranje referenduma.

Referendum je oblik političkog djelovanja građana i primjereno ga je urediti istim zakonom u kojem su i ostale političke aktivnosti, odgovorila je ‘mostovcima’ Rimac.

“Neki ovaj zakon zovu lex. Kuščević, no može ga se zvati lex. šuška jer ovdje je samo pitanje novca kojeg se HDZ želi dokopati čim prije, ustvrdio je Nikola Grmoja (Most).

“Zakon bi se trebao zvati lex. od 4 milijuna kuna za HDZ i partnere”, kaže Robert Podolnjak (Most), pomiješalo se kruške i jabuke, izbornu promidžbu s referendumom. To je lex. šuška, dodaje i Miro Bulj (Most), pa proziva HDZ-ova veterana Vladimira Šeksa da je “mozak operacije” kojom se hoće pokopati referendumske inicijative, odnosno otežati ih.

Za ‘prodavanje magle’ sad vam treba 4 milijuna kuna

“Više vam nije dovoljno 1, 5 milijuna kuna da bi prodavali maglu po cijeloj Hrvatskoj, sad vam treba 4 milijuna kuna”, proziva vladajuće Sonja Čikotić, dok Marko Sladoljev primjećuje da se Vlada pravda kako nema novca za profesore, za bolesnu djecu, ali istodobno ima samo za određenu političku stranku.

I Branimir Bunjac (ŽZ) poručuje kako je neprimjereno višestruko povećavati sredstva koja se daju političarima za kampanju za EU izbore, dok istodobno petina građana živi u siromaštvu, među njima i brojna djeca koja nemaju čak ni odjeću, vlastiti krevet, a kamoli pristup internetu, priliku putovati.

“Ljudi su ogorčeni da HDZ preko noći diže limit za kampanju sa 1,5 na četiri milijuna kuna”, poručuje i Gordan Maras (SDP).

Osim Mosta, koji ih je podnio 888, amandmane na predloženi zakon podnijeli su i Živi zid, Glas, Klub nezavisnih zastupnika, saborski odbori itd., pa im je ukupan broj premašio 900.

Nastavi li se započetim tempom, izjašnjavanje bi moglo potrajati do duboko u noć.