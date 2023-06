Najprije su 24 sata objavili fotografiju iz Dubaija na kojoj inovator i poduzetnik te izvršni direktor Bugatti Rimca, Mate Rimac, uslikan na prijemu povodom gradnje nebodera Bugatti Residences, na zapešću ima golemi smaragdni sat vrijedan milijun i pol dolara. Riječ je o modelu Bugatti Chiron Tourbillon koji su razvili i proizveli Jacob & Co. i Bugatti.

Taj je model dizajniran u čast hipersportskog automobila Chiron, a samo kućište sata rekonstrukcija je legendarnog Bugatti W16 motora.

'Nikad ne nosim skupe stvari'

Nakon objave na 24 sata mnogi su očito pomislili da je Rimac vlasnik tog superskupog sata pa je on osjetio potrebu da razjasni okolnosti pod kojima ga je stavio na ruku. Na društvenim je mrežama objavio da sat nije njegov.

"Ovo je Bugatti Chiron Tourbillon - sat koji Jacob & Co. proizvodi za Bugatti/pod Bugatti licencom. Ovaj gospodin u sredini je Jacob Arabo - vlasnik Jacob & Co. On je nosio taj sat i zamolio me za sliku sa tim satom. Ja sam skinuo svoj 5 godina star Apple watch vrijednosti nevjerojatnih 400 eura i stavio ovaj njegov na cijelih 30 sekundi. Jedini sat koji imam je taj Apple watch. Nikad ne nosim skupe stvari, ne pali me to", napisao je Rimac na Facebooku.