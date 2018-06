RIMAC OTKRIO KOLIKO NJEGOVA TVRTKA VRIJEDI I NAJAVIO VELIKE PLANOVE: Kod Zagreba će graditi tvornicu vrijednu 100 milijuna eura

Nakon spektakularnog posla s Proscheom, Rimac, iako i dalje dalje oprezno, otkriva svoje planove, ali i kako će promijeniti lice hrvatske industrije.

U ovdašnjem, prema stranim investitorima prilično neshvatljivo neprijateljskom okruženju prepunom birokratskih zamki i prepreka prilično je odjeknulo kako je Porsche investirao u Rimac Automobile postavši vlasnikom 10 posto dionica u toj tvrtki s kojom želi razvijati tehnologiju električnih automobila. Još 2017. Camel group, najveći azijski proizvođač baterija, u je Rimčeve tvrtke uložila 30 milijuna dolara, a zahvaljujući tom strateškom partnerstvu s Kinezima, Rimac je otvorio i tvornicu baterija vrijednu milijardu kuna. No Porsche je ipak ime koje baš svima nešto znači pa i najveći kritičari Mate Rimca moraju zašutjeti.

A sam Rimac ima itekako razloga biti zadovoljan. Kaže kako je za njega ovo ostvarenje dječačkog sna.

“Uvijek sam čitao magazine i pomno pratio spekulacije o tome što će se otkrivati na sajmovima automobila i što će koji proizvođač izbaciti na tržište. Danas aktivno sudjelujemo u razvoju nekih od najzanimljivijih automobila skore budućnosti i znamo što će se pojaviti na tržištu za pet godina. Moglo bi se reći da, iako smo još mali faktor u industriji, sudjelujemo u oblikovanju industrije” rekao je komentirajući suradnji s Porscheom.

Dolaze ovdje, ali ne zbog jeftine radne snage

A pritom se nada da će to ulaganje osim njegove trvtke, pokrenuti i Hrvatsku.

U razgovoru za Novu TV otkrio je kako se suradnja s Porcheom, dijelom VW grupacije, najvećeg svjetskog proizvođača automobila kuhala tri godine. “U biti dvije godine baš da radimo, a tri razgovaramo s njima. U isto vrijeme radimo s njima na projektima. Investirali su 18,7 milijuna eura u firmu” rekao je Rimac.

Iako je do sada, razumljivo izbjegavao odgovor na to koliko njegova tvrtka nominalno vrijedi, sada je pojasnio.

” Nama nije bila financijska korist primarna kod ove investicije nego više dugoročna suradnja, tehničko partnerstvo. Mi već sada imamo ponude od drugih investitora za višestruko veće evaluacije od toga s Porscheom, ali s njima je na drugim stvarima fokus,” počeo je Rimac da bi na decidirano pitanje o vrijednosti kompanije odgovorio: “Ako je 18,7 milijuna za 10 posto onda se lako izračuna” jasan je Rimac.

Ponavlja kako je on i dalje većinski vlasnik tvrtke i kako mu je dugoročna suradnja važnija od novca.

‘Hrvatska, na žalost, u 25 godina nije privukla niti jednu automobilsku firmu. Mi kao mala firma smo to uspjeli privući. Može se na to gledati kao prva izravna investicija automobilske firme u Hrvatsku. I to ne kao ostale zemlje u okruženju u jeftinu radnu snagu, već u znanje i nove tehnologije. To definitivno nije zadnje što ćemo mi raditi s Porscheom i s mnogim drugim proizvođačima. Mislim da smo promijenili totalno percepciju Hrvatske što se tiče autoindustrije i stvorili smo si ime. Kad pogledate recimo objavu Porschea u naslovnici piše: ‘Investicija u Hrvatsku u automobilsku firmu’. I u cijelom svijetu su naslovnice o tome. Imamo planove kako ćemo taj naš položaj i potencijal iskoristiti i za dobrobit Hrvatske’, ponosan je Rimac. No kaže kako je to tek početak.

Ovo je tek početak

“Mi se širimo ogromnom brzinom. I dalje mislimo da smo na početku našeg puta, imamo još jako puno planova pred sobom, a za to će biti potrebno još puno kapitala” zaključuje.

“Mi moramo raditi na tome da dođemo iz maloserijske na velikoserijsku razinu i da to bude održivo pouzdano, da budemo spremni za to. Još nismo tamo, još imamo dug put pred sobom. Dodatno, ako bih gledao neke velike stvari koje su vidljive izvana, to bi svakako bio naš novi kampus, velika tvornica koju planiramo graditi u blizini Zagreba. Sve su to velike stvari i ozbiljne investicije, recimo, razvoj C2 je projekt u okvirima 100 milijuna eura. Tvornica će također biti projekt u okviru 100 milijuna eura” rekao je za Jutarnji.