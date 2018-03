MATE RIMAC ODGOVORIO NA PITANJE ZBOG KOJEG HRVATI BJESNE: Evo zašto ne proizvodi jeftinije aute za široke mase

‘Nije to auto s kojim ćete ići do bake, ali ima velika vrata i lagano je ući i izaći, ima dosta prostora i veliki prtljažnik za ovu kategoriju auta. Htjeli smo nešto što je stvarno korisno, ne da stoji u garaži za kolekciju, nego da ljudi to stvarno žele voziti i da im je ugodno ga voziti. Plus, sva tehnologija koja je unutra…’

Nakon što je jučer predstavio svoj novi hiperautomobil Concept Two, Mate Rimac je u intervjuu za 24 sata progovorio o svom uspjehu, ali i odgovorio na pitanje brojnih kritičara o tome zašto proizvodi samo automobile za imućne.

Cilj je bio pomaknuti granice

Rimčev Concept_Two koristi dvobrzinski mjenjač s dvjema spojkama na stražnjoj strani, dok se naprijed nalazi jednobrzinski mjenjač. S jednom punom baterijom Rimčev hiperautomobil može prijeći 659 kilometara. Novom automobilu će do 300 km/h trebati 11,8 sekundi, imat će 1914 konjskih snaga, a proizvest će ih 150 komada. Brojni mediji koji prate automobilsku industriju predviđaju da će Rimčev bolid nadmašiti Teslin Roadster. S druge strane, mnogi su zamjerili što se radi o automobili kojeg će si moći priuštiti samo oni najimućniji. Naime, očekuje se da će Concept one stajati 1,7 milijuna eura.

Rekao je da su on i njegova ekipa jako ponosni na ono što je napravljeno te da nema mjesta za odmor nakon ovoga jer je ostalo još puno posla. Concept Two je izazvao puno interesa, a Rimac kaže da je zadovoljan zbog toga što je na predstavljanju bila cijela autoindustrija i direktori velikih proizvođača automobila. Iako je i Concept One teško nadmašiti, Rimac kaže da mu je cilj s Conceptom Two bilo pomaknuti granice mogućeg. Rekao je i da to nije ‘automobil za odlazak baki’, ali ga je ipak htio napraviti tako da bude iskoristiv.

‘Uz sve te performanse i dalje smo htjeli da je to iskoristiv auto. Nije to auto s kojim ćete ići do bake, ali ima velika vrata i lagano je ući i izaći, ima dosta prostora i veliki prtljažnik za ovu kategoriju auta. Htjeli smo nešto što je stvarno korisno, ne da stoji u garaži za kolekciju, nego da ljudi to stvarno žele voziti i da im je ugodno ga voziti. Plus, sva tehnologija koja je unutra – prepoznavanje lica, ne treba ključ, osam kamera, šest radara, spreman za autonomnu vožnju, sve što je moguće. Stvarno mislimo da smo pomaknuli granice u tehnološkom smislu onoga što auto može sadržavati’, objasnio je Mate Rimac za 24 sata.

Profili kupaca ovog automobila su različiti, kaže Rimac. Neki od njih su oni koji već imaju puno skupocjenih automobila pa u svojoj kolekciji žele još i ovaj, dok su drugi sasvim drugačijeg profila, no ipak ih Concept Two fascinira.

‘Imamo i drugih kupaca koji nikad u životu nisu kupili sportski auto i koji vole električne aute, koji su možda prije toga vozili Nissan Leaf i auti im nisu uopće zanimljivi, iako imaju novca i fascinirani su autom, pričom iza auta i tvrtkom i hoće postati dio toga. Ljudi obično ne kupuju samo auto, nego svaki od kupaca dođe do nas, priča s inženjerima, razvojnim timom, prođe kroz firmu da vidi kako se njegov auto proizvodi. Postanu dio te priče i dio obitelji na neki način i sasvim je različit profil ljudi, od sakupljača do onih koji nikad nisu imali sportski auto’, objašnjava Rimac.

‘To je kao da u Ferrariju pitate zašto ne proizvode za široke mase’

S obzirom na to da je tvrtka Rimac Automobili napravila tako fascinantan automobil, mnogi se pitaju zašto onda ne proizvedu i neki automobil za široke mase. Takvi bi automobili, kaže Rimac, i da ih proizvede, opet bili preskupi za hrvatske prilike.

‘Mi smo najbolji u onome što radimo, a to su sportski automobili. Ovo je jednako kao da dođete u Ferrari i postavite pitanje zašto oni ne proizvedu automobil za široke mase. Nemoguće je proizvesti takav auto, barem nama. Nemoguće nam je nabaviti potrebne dijelove poput stakala ili guma po cijenama koje bi bile isplative kada bi se bavili proizvodnjom automobila za prosječnog Hrvata. Čak i C_Two za nas je bio izazov života za cijelu tvrtku, a ići još korak dalje i pričati o jeftinim autima za nas je sasvim nerealno. Postoje takvi automobili i postojat će ih još više, no u tim slučajevima riječ je o ogromnim ulaganjima u takve tvrtke. Trebalo bi nam još više tisuća zaposlenih, milijarde eura investicija, druga lokacija tvornice. Također, mi volimo i želimo ovo što radimo i nastavljamo u ovom smjeru’, odgovorio je Rimac na često postavljano pitanje.

‘Hammondova nesreća mi je oduzela 10 godina života’

Ponovio je i šalu na račun Richarda Hammonda, koji je u Conceptu One u Švicarskoj doživio nesreću kad se automobil zapalio. Srećom, uspio je na vrijeme izaći pa je prošao samo s ozljedom koljena, a Rimac se jučer našalio rekavši da je u Concept Two stavljen protupožarni aparat uz kojeg je priložena poruka sadržaja ‘U slučaju brdske opasnosti koristi vatrogasni aparat’.

‘Ima još par poruka u infotainment sustavu koje prisjećaju na to što se dogodilo. Puno ljudi mi kaže, to je najbolja stvar koja vam se mogla dogoditi, i stvarno je donijelo priča u cijelom svijetu. Ali ja bih radije da se to nije dogodilo. Oduzelo mi je 10 godina života u tom trenutku’, rekao je Rimac o Hammondovoj nesreći.