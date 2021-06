Večeras se 45 poduzetnika iz 38 država bori za prestižnu titulu EY svjetskog poduzetnika godine. Inače se veliko finale tradicionalno održava u Monacu, ali se ove godine zbog pandemije dodjela prenosi samo uživo na američkom CNBC-u.

U jakoj svjetskoj konkurenciji Hrvatsku su predstavljali čelnici obrazovne grupacije Algebre, jedne od najvećih domaćih privatnih obrazovnih institucija. Pobjednici iz Hrvatske će se u dodjelu uživo uključiti iz zagrebačkog hotela Esplanada gdje se okupila poslovna domaća elita. U tom društvu je i Mate Rimac, gost RTL-a Danas.

S vlasnikom Rimac Automobila razgovarao je reporter RTL-a.

Algebra, obrazovni biznis bori se za svjetsku titulu. Ima li šanse, to je specifičan biznis.

RIMAC Svijet se mijenja brže nego ikad i potreba za znanjima i kadrovima je u totalnoj izmjeni, kažu da 70 posto poslova koji će biti najtraženiji za nekoliko godina danas ne postoje. Mi Hrvati volimo reći da ništa ne valja, da obrazovanje ne valja, a s time se čak i slažem, da bi moglo biti puno bolje i tu je prilika za privatne firme kao što je algebra da budu brži i bolji.

Bili smo zajedno u Monte Carlu prije nekoliko godina, koliko je ova globalna priča bitna za razvoj kompanije, koliko je vama pomogla i koliko je bitna za razvoj Hrvatske i poduzetničke slike koja se stvara o Hrvatskoj?

RIMAC Radimo s najvećim firmama na svijetu i prodajemo proizvode koji su jako skupi., recimo Hyundai ili Porsche ili Volkswagen… Hyundai i VW imaju četiri puta veće prihode od cijele Hrvatske zajedno. Onda sam shvatio da u Hrvatskoj ne postoje pravo bogati ljudi, mi to nemamo uopće na toj razini.

Oni u Monte Carlu prije nekoliko godina su baš ti.

RIMAC Upravo tako i tamo možemo upoznati ljude koji su milijarderi, koji imaju biznise koji su veći od cijele hrvatske ekonomije. Ja sam tamo upoznao nekoliko takvih koji su nudili jako velike investicije u firmu i htjeli surađivati. Recimo Andrew Forrest. To mi je bilo najkorisnije, upoznati te neke ljude i ostvariti kontakt i nastaviti ga godinama kasnije.

Kada će Kerestinec biti gotov, kada će zaživjeti?

RIMAC Ja sam stvarno ponosan na taj projekt, to je moj osobni projekt koji guram 7-8 godina… Šest godina smo se borili za zemljište i to je sad napokon riješeno. Gotovi smo s projektima, izgradnja kreće u osmom mjesecu, želimo da završimo do kraja 2023. i onda će to biti nešto stvarno posebno, ne samo za regiju, ne samo za autoindustriju, nego stvarno projekt koji će biti svjetski. Nije nam cilj samo izgraditi uspješnu firmu nego i privući druge da dođu, kao što je Porsche uložio u Infinum kroz nas i želimo da dođe još puno proizvođača raditi razvoj i proizvodnju.

Tko je vozio onu Neveru 232 km/h? Jest auto napravljen da vozi brzo, ali bilo je to malo prebrzo za onu cestu. Zna li se tko je vozio?

RIMAC To je apsolutno neprihvatljivo i mi kao firma to ne potičemo i govorimo svima da na javnoj cesti moraju biti oprezni. Nakon toga smo bili puno oprezniji, svi su kupci bili pod nadzorom. U tom slučaju se radilo o zaposleniku firme i neki mediji su objavili njegovo ime, ali ja radije ne bih kolegu na televiziji prozivao. Ali nadam se da će biti kažnjen. Razgovarao je s policijom kao i bilo tko drugi.