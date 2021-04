RIMAC KORAK BLIŽE KAMPUSU: ‘Želio sam da to bude nešto posebno. Ako ne otvorimo 2023., bit ćemo u velikom problemu’

Mate Rimac i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec potpisali su ugovor o realizaciji projekta izgradnje kampusa u Kerestincu

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec i direktor Rimac Automobila Mate Rimac potpisali su u petak ugovor između Grada i kompanije kojim se uređuje izgradnja novog proizvodnog kampusa. Potpisu su nazočili i tajnik kabineta ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Goran Gotal te kandidat za zagrebačkog gradonačelnika i saborski zastupnik Fokusa Davor Nađi.

Novi kampus vrijedan je više od 200 milijuna eura, a prostirat će se na 200 tisuća kvadratnih metara, od čega će oko 95.000 kvadrata zauzeti uredi, proizvodni i istraživački objekti, pored dvorca u Kerestincu. Kampus bi trebao primiti više od 2500 zaposlenih, što je više nego dvostruko veći broj zaposlenika od trenutačnog, a sve bi trebalo biti gotovo do 2023.

“Želio sam da to bude nešto posebno. Nigdje nisam vidio nešto slično kao što mi planiramo. Ova lokacija nam to omogućuje. Odmah je ispred Zagreba, u prirodi je, htjeli smo spojiti visoku tehnologiju i prirodu. Htjeli smo da ljudi mogu doći, sve je rađeno da se zaposlenici dobro osjećaju, da imaju dodatne sadržaje poput vrtića, restorana, teretana. Mi imamo osigurano financiranje, imamo sve, projekt, dokumentaciju, sve za predaju za građevinsku dozvolu. Imamo sve osigurano, financije su osigurane s našim investitorima i bankama, želimo dati puni gas, želimo punom parom naprijed! Želimo početi raditi”, riječi su Mate Rimca.

Bez kočenja investicija

Dodao je kako je u svome projektu naišao na velike probleme, ali i istaknuo što za tvrtku znači otvorenje kampusa. “Moramo izgraditi trafostanicu, moramo sami investirati 10 milijuna eura za to. U Hrvatskoj to nažalost ide tako da investitor mora platiti infrastruktruru da bi dobio struju. 2023. godine se nadam otvorenju. Ako neće biti otvoreno, mi ćemo kao firma biti u velikom problemu. Nešto kasnije nadam se da će tu biti i oko 2500 zaposlenika”, rekao je Rimac.

Davor Nađi spomenuo je kako je ovaj projekt sinergija javnog i privatnog sektora i put prema naprijed bez kočenja investicija. “Osobno sam bio uključen u ovaj projekt sa strane Grada, drago mi je vidjeti da je došlo do faze finalizacije. Drago mi je da san postaje stvarnost i da sve ide u sinergiji javnog i privatnog sektora. Ovo može biti primjer da se u Hrvatskoj može ići naprijed kad se investicije ne koče, nego podržavaju. Mi koji smo u javnom sektoru moramo dati sve od sebe da se ideje ljudi poput Rimca pretvore iz ideje u stvarnost.

Drago mi je da najtransparentniji investitor u RH radi jednu investiciju u najtransparentnijem gradu u RH. Ovo je jedan klasičan primjer projekta globalnog razvoja, koji može privući dodatne investicije u Hrvatskoj. Predlažem državnom tajniku da vlada ovo iskoristi kao dodatni zamašnjak. Treba znati prepoznati i iskoristiti ovaj trenutak. Stanovnici to prepoznaju. Nadam se da ćemo u budućnosti biti u prilici vidjeti još ovakvih projekata”, rekao je Nađi.

Hrvatska kao destinacija za investicije

Rimac je poručio da bi stvar vjerojatno išla brže da su odabrali lakši put. Ovako su čekali sedam godina i doveli se u poziciju da rade s nekoliko lokacija, što je teško koordinirati, a i košta. Ponovio je i što je cilj kompanije, koji će ostvariti i ovim kampusom.

“Nama je cilj pokazati Hrvatsku kao destinaciju za investicije. Prezentirali smo Plenkoviću rezultate studije zašto su autoindustrije investirale u druge zemlje, a ne u Hrvatsku. I to smo na neki način napravili, Porsche je investirao u zagrebački Infinum, to je došlo preko nas. Mi želimo puno više takvih priča. Kriteriji za investicije takvih firmi su dosta jasne. Brojke su jasne, znamo točno što te tvrtke žele. To se ne može dogoditi preko noći. Mi ćemo kroz kampus imati svjetionik-projekt koji će pokazati što je moguće, ali mora se još puno drugih stvari napraviti da bi strani investitori došli. Mi smo tu jer smo hrvatska firma, ali da bi njemačka firma došla, nije dovoljan patriotizam.

Nadam se da će biti proaktivnosti od strane vlade da se druge firme mogu naseliti tu, imam već nekih ideja od naših partnera i investitora, ali mi ne možemo raditi posao države. Mi ćemo vrlo rado surađivati i pomagati, imamo dobar dijalog. Postoji interes i želja, ali fali realizacija. CEO Porschea je bio začuđen što su iz vlade slušali i što su elokventni, ali mora se realizirati nešto.

Neki će reći da je ludo usmjeriti zemlju na jednu industriju. Ja mislim da to ima smisla, jer se otvara puno toga novoga, otvaraju se nova vrata, ali to treba proaktivno od strane države ako želi ići u tom smjeru. Ne kažem da to treba, ali ako želi. Na vladi je da to pokrene, oni izlaze ususret kad se dođe s konkretnim projektom, ali to je pasivni pristup. I to se mora promijeniti”, poručio je Rimac.

Kritika obrazovanju

Istaknuo je Rimac da mu je puno lakše zaposliti domaće stručnjake, ali zapošljava strance, jer oni imaju znanja i iskustva u autoindustriji. Pritom je kritizirao i naše visoko obrazovanje, zaključivši da su nam fakulteti zastarjeli i da daju dobro osnovno obrazovanje.

“Naši fakulteti daju dobro osnovno obrazovanje. Ali do znanja moramo doći kroz pokušaje i pogreške, što je teži način. Danas mi iskustvo uvozimo, gdje netko tko je bio u Ferrariju ili u Tesli ili u Appleu dođe kod nas i prenosi znanja. Fakultet ne donosi znanje za autoindustriju. Pričao sam više puta sa fakultetima, želimo to dići na neku višu razinu, ali treba neka veća proaktivnost. Mislim da fali proaktivnost da se napravi kampus na Borongaju. Zgrade Fakulteta za brodogradnju i strojastvo su dotrajale. Trebao bi se napraviti veliki tehnički kampus i time bi se poslala poruka u svijet da idemo dalje. Naši fakulteti dosta leže na zastarjelom radu. Nama većina zaposlenika koji dolaze su stranci, nažalost, nama je puno lakše zaposliti Hrvata, ali jednostavno nema dovoljno tehničkog obrazovanja za autoindustriju”, odgovorio je Rimac.