RIMAC ISPUNIO ŽELJU DJEČAKU KOJI JE SVAKI DAN S BICIKLOM DOLAZIO DO NJEGOVE FIRME: Video će vas oduševiti

‘Jedan od ciljeva je da lokalni klinci odrastaju uz prizor hypercara i raznih prototipova svih mogućih proizvođača koji se testiraju po cestama okolice i time ih potaknu da se jednog dana bave tehnološkim zanimanjem’, kazao je Rimac

Dječak Ante iz Svete Nedelje svaki dan bi sjeo na svoj bickl te dolazio do firme Mate Rimca kako bi gledao što se tamo događa.

Najveća želja bila mu je vožnja u Rimčevom Conceptu One što mu se na sreću i ostvarilo. Naime, Mate je odlučio dječaku ispuniti želju ga je provozao, a sve je snimio i stavio na svoj Facebook profil.

Plemeniti cilj

“U videu Q3 javnog izvještaja sam spomenuo Campus i kako želim da bude bez ograda tako da bilo tko može doći u najbliži dodir sa onim što radimo. Jedan od ciljeva je da lokalni klinci odrastaju uz prizor hypercara i raznih prototipova svih mogućih proizvođača koji se testiraju po cestama okolice i time ih potaknu da se jednog dana bave tehnološkim zanimanjem.

No to zapravo nije ništa novo – tako smo funkcionirali cijelo vrijeme do nedavno. Hrpa klinaca dolazi na biciklima i vozi se oko firme, čak ulaze u pogone/urede i slobodno šetaju, gledaju aute i pričaju sa zaposlenicima. Ante je jedan od onih koji je skoro svaki dan na biciklu dolazio. Nakon nekog vremena smo ga svi već znali i puštali ga da ulazi slobodno. Najveća želja mu je bila da dobije đir u Concept_One – pa sam mu ispunio tu želju, kao i mnogim drugim klincima u okolici (samo oni nisu stavili vožnju na YouTube).

Na žalost smo prije godinu dana morali staviti portu i ogradu jer je bilo svega i svačega i nismo više mogli biti sigurni da se ne događaju stvari koje nam nanose štetu. Camup je od početka tako koncipiran da bilo tko može doći do firme i ući u određene prostore, ali da postoji jasna granica od koje mogu samo zaposlenici dalje (npr. u urede) – ta ideja je ugrađena od prvog koncepta pa je tako i oprema projektirana. To, na žalost, nije moguće u postojećim prostorima pa će klinci, do Campusa, na žalost morati gledati preko ograde. Svi se nadamo da će se Campus brzo realizirati i da će se stvoriti neki sasvim novi oblik interakcije između neke firme i posjetitelja”, napisao je Rimac uz video.