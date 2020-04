RIJEKA ĆE POVEĆATI CENZUSE ZA ISPLATU SOCIJALNIH DAVANJA: Ne pomažu najugroženijima zbog krize, već su to imali u planu od ranije

Izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi koja tek treba biti izglasana povećani su cenzusi za primanje socijalnih naknada samcima i članovima kućanstava, a najviše se računa vodilo o umirovljenicima

U trenutku kada je usvojen proračun Grada Rijeke za ovu godinu, temeljem amandmana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća osigurana su financijska sredstva za provođenje Odluke o socijalnoj skrbi, čije je izmjene nakon javnog savjetovanja gradonačelnik Vojko Obersnel nedavno uputio na raspravu i izglasavanje. Tim su izmjenama za 25 posto povećani prihodovni cenzusi za ostvarivanje prava na korištenje socijalnih naknada.

Cenzusi iznad pragova siromaštva

Nakon što se izmjene izglasaju, pravo na socijalnu pomoć će imati samci s mjesečnim prihodima do 2875 kuna, dvočlano kućanstvo s prihodima do 3625 kuna, tročlano kućanstvo s prihodima do 4875 kuna, četveročlano kućanstvo s prihodima do 6250 kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda će se za svakog od njih povećati za 875 kuna, doznaje Riportal. Ovi su cenzusi za 16 do 20 posto viši od pragova siromaštva ovisno o brojčanoj strukturi kućanstva.

Predloženo je i da pravo na novčanu pomoć za umirovljenike mogu ostvariti osobe s mirovinom manjom od 1700 kuna. Dosad je cenzus za tu mjeru bio postavljen na 1400 kuna. Od ove mjere bit će izuzeti oni koji imaju prihode kućanstva veće od gradskog cenzusa te oni koji posjeduju nekretnine u kojima ne žive te vikendice.

Briga o umirovljenicima samcima

Novom Odlukom o socijalnoj skrbi predloženo je razvrstavanje umirovljenika na samce i one koji su članovi kućanstva, kako bi se u većoj mjeri zaštitili samci, kao posebno rizična skupina.

Grad Rijeka je tijekom prošle godine isplatio socijalne naknade za 7252 osobe, od čega 11 posto otpada na korisnike zajamčene minimalne naknade, kojima se podmiruju troškovi stanovanja i pučke kuhinje, a 89 posto su oni koji ostvaruju prava temeljem ranije Odluke.