RIJEČKO SVEUČILIŠTE MEĐU 5 POSTO NAJBOLJIH NA SVIJETU: Rektorica ponosna: ‘To je potvrda rasta naše kvalitete’

Sveučilište u Rijeci (UniRI) prvi je put uvršteno na jednu od najpriznatijih rang-ljestvica svjetskih sveučilišta – QS World University Rankings, ušavši tako među 4,5 – 5,5 posto najboljih sveučilišta cijelog svijeta, piše u petak Jutarnji list.

QS World University Rankings godišnja je publikacija u kojoj se 1000 najboljih svjetskih sveučilišta rangira prema kvaliteti. Od hrvatskih sveučilišta na ljestvici, Sveučilište u Rijeci rangirano je u grupi od 801. do 1000. mjesta za 2021. zajedno sa Sveučilištem u Zagrebu.

Rektorica: ‘To je potvrda da naša kvaliteta raste’

“Ovo je u kratko vrijeme druga dobra vijest za Sveučilište u Rijeci, Nakon što smo prvi put uključeni u top 800 sveučilišta prema sustavu rangiranja Clarivate Analytics (RUR), sada smo ušli i na drugu prestižnu ljestvicu. To je potvrda da naša kvaliteta raste te da su naši rezultati takvi da nas svrstavaju među pet posto najboljih sveučilišta na svijetu. To nam puno znači jer potvrđuje da dobro radimo i prema svjetskim kriterijima uspješnosti. Važno je to zbog naših studenata, profesora i svih zaposlenika koji su i time dobili pobvratnu informaciju o svojem radu i kvaliteti institucije”, izjavila je za Jutarnji list rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić-Samaržija.

Kaže da je njoj osobno bitno da QS određuje poziciju temeljem sveobuhvatnih kriterija, koji nisu posve isti kao kod RUR-a, a velikim dijelom uključuju, osim kvalitete nastave i znanstvenih publikacija, internacionalizaciju, akademsku reputaciju institucije i reputaciju institucije kao poslodavca.

“Vjerujem da je upravo naša otvorenost prema svijetu i snažno intenzivirana prisutnost u Europi dovela do ove prepoznatljivosti. Zasigurno je velikim dijelom vezana i uz pripadnost najbolje ocijenjenoj Europskoj mreži sveučilišta YUFE gdje radimo s još devet izvrsnih europskih sveučilišta”, zaključila je rektorica Sveučilišta u Rijeci.