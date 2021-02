RIJEČKI PULMOLOG: ‘U svojoj karijeri nisam vidio ovako velik broj bolesnika s posljedicama. Ne znamo hoće li se u potpunosti izliječiti’

Pulmolog u postcovid odjelu u KBC-u Rijeka: ‘Ovako velik broj bolesnika s posljedicama u svojoj karijeri nisam vidio’

S obzirom na to da je Covid-19 nova bolest, dr. Igor Barković, pulmolog u postcovid odjelu u KBC-u Rijeka, rekao je za HRT da struka za sada nema saznanja o tome koliko će simptomi postcovida dugo trajati, hoće li se moći u potpunosti izliječiti i hoće li kod nekih bolesnika ostaviti dugotrajne posljedice.

“Ovako velik broj bolesnika s posljedicama u svojoj karijeri nisam vidio. Najčešći su simptomi otežano disanje, nelagodnost i bol u grudima, dugotrajni kašalj, umor, nemoć, poremećaj koncentracije, nesanica, glavobolja. Ima velik broj simptoma, različitih aspekata i različitih organa”, rekao je Barković.

Bolesnici iz drugog vala

Ističe da je riječ o bolesnicima iz drugog vala koji su koronavirusom zaraženi u studenome i prosincu te da ih je svakim danom sve više. Zbog toga je u Rijeci otvoren postcovid odjel. “Liječimo najčešće bolesnike koji su dugotrajno u bolnici, više nisu infektivni, ali nisu za otpust na kućno liječenje. Imamo nekoliko bolesnika koji su se vratili s teškim simptomima i komplikacijama, kao što su plućna embolija, a imamo i organiziranu ambulantu za one koji ne trebaju bolničko liječenje, ali trebaju pregled pulmologa”, rekao je.

Barković tvrdi da se postcovid simptomi uglavnom javljaju kod ljudi koji su imali teži akutni tijek bolest, ali da to nije pravilo. Bolesnici koji nakon što prebole infekciju primjećuju da ne mogu obavljati osnovne aktivnosti trebali bi se najprije javiti liječniku opće medicine, zatim napraviti osnovne dijagnostičke pretrage te, ako je potrebno, javiti se pulmologu.

“Najvažnije je da bolesnik nakon korone ne zalegne u krevet, nego treba nastaviti tjelesnu aktivnost do one mjere koju njegovo tijelo dopušta. Liječenje s antikoagulantnom terapijom preporučuje se samo za one bolesnike koji su već doživjeli neki tromboembolijski incident”, kaže Barković.

