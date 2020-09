‘RIJEČKI MINOLOVAC’ ODLAZI IZ HRVATSKE, DOBIO JE PONUDU KOJA SE NE ODBIJA: ‘Dok naši vode borbe sa ustašama i partizanima, privatni investitori kradu kadar’

Velimir Vrzić, riječki podvodni istraživač, zajedno sa svojom suprugom dobio je ponudu američkog privatnog investitora da bude savjetnik na jednom istraživačkom brodu, gdje će se susresti s tehnologijom od koje bi i Hrvatska mogla imati koristi

Odljev mozgova je nešto s čime se Hrvatska susreće desetljećima. Brojni stručnjaci iz različitih polja svoju su sreću i reputaciju pronašli izvan granice ove zemlje. To je utjecalo i na demografsku sliku, zbog čega su mnogi stručnjaci, ali i Vlada zabrinuti. No, to ni najmanje ne zabrinjava one koji odlaze. U taj se “vlak” ukrcao i podvodni istraživač iz Rijeke, Velimir Vrzić, koji je poznat po brojnim akcijama pronalaženja zaostalih podvodnih mina i bombi na dnu Jadrana. Riječki “minolovac” iz SAD-a je dobio ponudu kakva se, u njegovu poslu, ne odbija. I sam je rekao “dok naši vode borbe sa ustašama i partizanima, privatni investitori kradu kadar” te potom objasnio o čemu se radi.

“Ljeto prije COVID zaraze. Na molbu privatnog investitora iz SAD-a i vlasnika nekoliko istraživačkih brodova bio sam zajedno sa suprugom gost na privatnoj jahti od 110 metara. Naime, između ostalog na radnom brodu – jahti se nalazi i podmornica tipa Triton. Operativna radna dubina podmornice je do 1000 metara a ‘normalna’ do 600 metara. Za informaciju, svjetlost s površine prestaje na dubini od 300 metara dubine. Jadransko more kao takvo iako se čini ‘veliko’ u biti je malena bara. Najveća dubina između Hrvatske i Italije gledano iz smjera Istre (Poreč smjer Venecija) je samo 35 – 40 metara dubine”, rekao je Vrzić za Morski.hr.

‘DIJAGNOZA JE JASNA, PACIJENT JE MRTAV’; Sve nas je manje, kako zaustaviti iseljavanje? Stručnjak: ‘Nisam optimističan, nema rješenja…’

Država bi imala koristi

Istaknuo je da su takve istraživačke podmornice pogodne za sve oblike istraživanja mora te da ih mogu koristiti ministarstva kulture, prirode, obrane ili unutarnjih poslova. Istaknuo je da čak i njena kupnja državu ne bi trebala puno koštati.

“Iskreno se nadam da će predstavnici Vlade u doglednoj budućnosti shvatiti da svijet ide i gleda u budućnost te da tehnologija doslovno gazi vrijeme i šteta je ne ići dalje sa vremenom već zaostati u nekim prošlim vremenima”, rekao je Vrzić sa svog novog radnog mjesta.

Namamili su ga

Naime, on će postati savjetnik na jednom istraživačkom brodu, na kojem će stalno biti u kontaktu s morem i novim podmornicama. “Ovo s podmornicom je evidentno bila ‘kost’ da me navuku, pa su pozvali i ženu i mene. Sada se rade planovi za dalje, ali mislim da ćemo otići na proljeće. Hrvatska ima preveliku birokraciju oko papirologije a i nitko to ne želi financirati, dok to Talijani rade već duže vrijeme”, zaključio je Vrzić.