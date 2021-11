Hrvatski bolnički sustav tek očekuje priljev ljudi koji su tek otkrili da su zaraženi. Većina onih koji će zatražiti liječničku skrb bit će necijepljen, a to je sada u razgovoru za RTL potvrdio i Alen Protić, predstojnik Klinike za anesteziologiju KBC-a Rijeka.

Statistički gledano, to u bolnici u kojoj radi izgleda ovako:

"Omjer cijepljenih i necijepljenih kaže da je 80 do 85 posto onih koji nisu cijepljeni u odnosu na cijepljene, pogotovo ako govorimo o respiracijskom centru. Životna dob se spušta. Sada nam je prosječna dob u respiracijskom centru 60 godina, a i ostalim covid odjelima se polako spušta ispod 70", kazao je.

U KBC-u Rijeka trenutačno je hospitalizirano 122 oboljelih od covida, od toga ih je 16 na respiratorima, a u subotu je umrlo četvero ljudi.

Unatoč svemu, ljudi koji se protive cijepljenju ističku da se i cijepljeni razbolijevaju, da završavaju na respiratoru, pa i umiru.

Stariji pacijenti s komorbiditetima

Kako to da umiru i cijepljeni? "Ne uzima se u obzir činjenica da su to pacijenti starije životne dobi, preko 70 godina, koji su s više komorbiditeta i koji su cijepljeni u siječnju i veljači ove godine. Nakon šest mjeseci, vidjeli smo sad, da taj imunitet značajno opada, znači da bi nakon šest mjeseci definitivno trebali dobiti treću dozu", odgovorio je na to Protić .

U bolnice sada dolaze ljudi koji su se zarazili kada je dnevno bilo po 2000 oboljelih. Novinarka RTL-a zato je upitala kada se očekuje priljev onih koji su se zarazili sada kada su te brojke sedam tisuća zaraženih dnevno.

"Najveća pogoršanja javljaju se između sedmog i desetog dana. To bi značilo da u sljedećih sedam do deset dana očekujemo kako će se te visoke brojke preliti u bolničke sustave."

"Bolnički sustavi su elastični do određene granice. U našem slučaju, mi smo sada otprilike na 70 do 75 posto kapaciteta, ovisno radi li se o težim ili o nešto lakšim bolesnicima", dodao je i otkrio vrlo zanimljivu metodu kojom su doskočili dijelu problema kod najteže oboljelih u ovom valu:

"Uspjeli smo značajno smanjiti priljev pacijenata u naš respiracijski centar tako što smo već u trećem, proljetnom valu organizirali kisik pod povećanim pritiskom na samim odjelima. Znači jedan oblik neinvazivne ventilacije, riječ je o sličnoj ventilaciji kao što ronioci s bocama imaju na velikim dubinama. Na taj način smo smanjili priljeve u naše respiracijske centre sigurno za 50 posto."