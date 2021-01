RIJEČKI KARNEVAL OVE GODINE BEZ UOBIČAJENE POVORKE: Obersnel: ‘Niti karneval nije ostao pošteđen, za sada je najvažnije pridržavati se mjera’

Ove godine u Rijeci će peto godišnje doba – ono karnevalsko, biti naravno, drugačije od prethodnih; 38. Međunarodna karnevalska povorka Riječkog karnevala 2021. održat će se posljednje nedjelje u veljači uz sudjelovanje tri karnevalske grupe

Riječki je karneval jedinstven i doživljava se osobno jer se priprema s ljubavlju. Za Riječane karneval nije samo maska na licu, nego i način života. Znamo da Rijeka ima pet godišnjih doba, a prošle su se godine sva nekako izmiješala zbog prijetnje pandemije koronavirusa, ali ostalo je netaknuto i u potpunosti je proživljeno peto godišnje doba – doba karnevala.

38. Međunarodna karnevalska povorka Riječkog karnevala 2021. održat će se simbolično posljednje nedjelje karnevalskog perioda – 14. veljače 2021. godine, uz sudjelovanje tri karnevalske grupe, kao i davne 1982. godine, uz sudjelovanje određenog broja karnevalista, sukladno epidemiološkim mjerama, ukoliko to bude moguće, prenosi Riportal. Ukoliko to epidemiološke mjere budu dozvoljavale sudionici finalnog mimohoda prodefilirat će užim centrom grada Rijeke i tako svjedočiti o nesalomljivom duhu karnevalista.

Uskoro započinje doba karnevala

Uskoro će zvuk antonjskog roga 17. siječnja označiti početak toliko željenog doba karnevala. Istina u nešto skraćenom obliku od onog na koje smo navikli, prilagođeno epidemiološkim mjerama koje tada budu propisane. “Pridržavat ćemo ih se, poštivati, svjesni da jedino tako možemo sačuvati zdravlje, naše i naših najmilijih, ali to neće slomiti duh karnevalista. Svi smo ujedinjeni u želji da zvukovi antonjskog roga, zvončarskih zvona i muzike karnevalskih grupa otjeraju tu nevidljivu prijetnju, te da kao što su vjekovima naši preci, s novom nadom, u zdravlju, krenemo u novu/nastupajuću godinu, kada će probuđeno proljeće udahnuti nove sokove i snagu u sve nas te nas ponovo osnažiti za nove bitke koje će nam donijeti budućnost.”, poručuju iz Turističke zajednice grada Rijeke.

Riječki karneval ima i svoju kraljicu, koja se bira između predstavnica karnevalskih grupa. S obzirom na važeće epidemiološke mjere ove godine 25. kraljici Riječkog karnevala 2020. Dori Pilepić, predstavnici Karnevalske udruge “Siti i pijani” iz Rijeke, produžit će se mandat i proglasiti je 26. kraljicom Riječkog karnevala 2021.godine.

Službenom primopredajom ključa Grada i simbolično će biti obilježen i započeti karnevalsko peto godišnje doba, najdražeg riječkog karnevalskog kaosa.

“Dragi karnevalisti dolazi nam naše peto godišnje doba i naša vladavina. Na Antonju po tradiciji dižemo Pusta, karnevalske zastave i maškare preuzimaju vlast. Još uvijek se prisjećamo 2020. godine kao jedne uspješne i nezaboravne karnevalske godine, a posebno završne Međunarodne karnevalske povorke, u godini kada smo bili Europska prijestolnica kulture.

Na žalost zbog poznatih razloga 2021. godina, epidemiološke situacije Covid-a i stradalih u potresu, bit će sve puno skromnije i bez publike kako je to inače uobičajeno. Da se “užanca ne zatare” odradit ćemo one manifestacije koje je moguće pa tako i našu tradicionalnu karnevalsku povorku bez okupljanja ljudi i većih druženja, jer grad Karnevala to i zaslužuje. Budite veseli, ostanite zdravi, ostanite odgovorni. KREPAT MA NE MOLAT !!!”, poručio je Meštar Toni.

Dječja karnevalska povorka neće biti održana

Iz sigurnosnih razloga neće biti održana 25. po redu Dječja karnevalska povorka. Sudionici najrazigranije i najsimpatičnije manifestacije Riječkog karnevala promišljat će i planirati s kojim će nas maštovitim kreacijama iznenaditi i razveseliti na slijedećoj Dječjoj karnevalskoj povorci Riječkog karnevala 2022.

Karnevalisti su uvijek bili ljudi veseli, dobre volje i velikog srca. Tako će se i ove godine u utorak. 2. veljače 2021. godine, na inicijativu i u organizaciji Turističke zajednice grada Rijeke i Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, a u znak sjećanja na pokojnog Veljka Vrzića, upriličiti akcija dobrovoljnog davanja krvi, čime će i opet biti potvrđena humana strana Riječkog karnevala.

“Činjenica je da ovo “novo normalno“ u kojem živimo već gotovo punih godinu dana stalno od nas traži odricanje. Niti naš Riječki karneval nije ostao pošteđen. Znam da nam to svima teško pada, ali za sada je još uvijek najvažnije pridržavati se epidemioloških mjera, čuvati i druge i sebe. Ne znam hoće li se do sredine veljače epidemija smiriti u dovoljnoj mjeri kako bi tri karnevalske grupe, s kojima je prije 38 godina sve i počelo, napravile đir po Korzu. No, bez obzira na to, znam da će sve maškare i zvončari, makar i socijalno distancirani, potjerati ne samo zimu nego i sve loše što nam je prošla godina donijela.”, izjavio je Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke.

Po završetku povorke na riječkoj Rivi jedinstvenim paljenjem pusta na moru, bit će označen kraj “petog godišnjeg doba“ u gradu Rijeci. Tada će, kao i uvijek do sada, Gradonačelnik ponovo preuzeti ključeve Grada.

