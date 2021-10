Imunolog s riječkog Medicinskog fakulteta Zlatko Trobonjača komentirao je trenutnu epidemiološku situaciju u Hrvatskoj te je, komentirajući visoke brojke novozaraženih, kazao da je za to odgovorna i zaraznija varijanta koronavirusa.

“Prvo treba izvući dolazak delta virusa. To je virus koji pripada SARS-CoV-2 virusu, ali je značajno je virulentniji u odnosu na prethodne sojeve. Druga stvar, puno brže se prenosi u odnosu na prethodne sojeve. Zbog toga izaziva teže kliničke slike, pa čak i u mlađim populacijama”, kazao je Trobonjača za N1.

Osvrnuo se na cijepljenje i poručio da smo na samom dnu EU po procijepljenosti. Smatra da se virus proširio velikom brzinom jer nemamo velik bazen osoba koje nisu imune te je naglasio da imunost koju smo stekli protiv wuhanskog soja ne štiti protiv delte. "Dakle, imamo nešto slabiju imunost u startu. Mi s protokom vremena očigledno gubimo imunost. Oni koji su preboljeli mogu se reinficirati, a oni koji su cijepljeni mogu se inficirati zbog gubitka imunosti, oboljeti simptomatski, pa čak i od težih oblika bolesti, a ponekad i umrijeti”, istaknuo je imunolog.

“Imali smo nekoliko valova epidemije, od kojih se svaki izazvan s drugom vrstom virusa. Prvo wuhanski, pa proljetos alfa ili britanski soj, a sada vidimo delta soj. Svi ti virusi su nešto drugačiji, pa imunost koju razvijete protiv jednog virusa vas ne štiti protiv drugog”, pojasnio je.

Kraj četvrtog vala do Nove godine?

Dotaknuo se zatim covid-potvrda, poručivši da se njima "strahovito onemogućava kretanje građana" te da se takva mjera teško prihvaća u društvu zbog snažnog restriktivnog učinka. "Tu bi sigurno trebala biti politika uključena ako ograničavate kretanje”, dodao je Trobonjača.

Govoreći o tome kakva nas budućnost čeka, Trobonjača je kazao kako smatra da bi četvrti val pandemije mogao biti gotov do Nove godine, a što će se događati nakon toga ovisi o tome hoće li se pojaviti novi soj.

“Što se tiče kretanja epidemije u narednom razdoblju, vjerujem da ovaj val neće toliko dugo trajati jer ga je izazvao delta virus koji je izrazito zarazan, možda 2 do 3 puta zarazniji od wuhanskog soja. Brzo će pronaći neimune ljude u populaciji i zaraziti. Nakon toga doći će do jenjavanja epidemije, odnosno četvrtog vala. Vjerujem da će se sve to skupa završiti negdje do Nove godine, a što će se dalje događati, ovisi o tome hoće li doći novi soj. Ako dođe, onda ćemo možda imati novi val, a ako ne, onda će doći do postupne endemizacije virusa", poručio je imunolog.

'Treba cijepiti djecu'

Trobonjača je zatim ponovno pojasnio razliku između booster i treće doze cjepiva. “Booster znači dodatno poticanje, a primjena treće doze je u cijepljenju onih koji su primili dvije doze. Booster doza označava i dodatno poticanje imunosti onih koji su preboljeli bolest”, pojasnio je.

Potom je kazao da smatra da djecu treba cijepiti. “Razmišljao sam kad je došla preporuka da se cijepe djeca treba li tu djecu cijepiti jer se primijetio jedan neželjeni učinak tog mRNA cjepiva, Pfiezerovog cjepiva, a to je razvoj miokarditisa i perikarditisa, upale srca i osrčja”, rekao je imunolog. “Izraelci su izašli s podatkom da je to jedan slučaj na 6.000 primijenjenih doza, kasnije se na razini EU vidjelo da je to 1 na 15.000 slučajeva, Amerikanci govore 1 na 40.000. Vidjelo se da je to blaga upala srca koja prolazi kroz nekoliko dana bez nekakve terapije i hospitalizacije i teških posljedica", rekao je Trobonjača te dodao da je zbog toga kratko dvojio treba li cijepiti djecu ili ne, no smatra da bi, uzimajući u obzir kakve posljedice covid može ostaviti, ipak trebalo cijepiti djecu.

Zatim je uputio poruku svim onima koji se ne žele cijepiti, a jedan od glavnih argumenata je da nije prošlo dovoljno vremena kako bi se ispitale posljedice cjepiva te da su cjepiva prebrzo razvijena.

'Cjepivo je razvijano desetke godina prije'

“Cjepivo je razvijano desetke godina prije. Liponanosomi se razvijaju već 30 godina koliko ja znam. Imali su razvijenu tehnologiju i primijenili su je za razvoj ovog cjepiva. Ono što se dogodilo u kratkom vremenu i što može ljude zbunjivati jest kako je tako brzo klinički ispitano. Zato što su milijarde dolara uložene da bi se to cjepivo ispitalo što je moguće prije jer je ugroza čovječanstva bila prevelika. U razvoju lijeka najduže traju klinička ispitivanja jer su strahovito skupa. Ovdje nije bilo takvog čekanja jer se prikupila dovoljna količina novaca da se dođe do rezultata i cjepiva”, istaknuo je imunolog.

Komentirao je i izjavu Gordana Lauca da "cjepiva ne štite od zaraze". “Ne možete reći da cjepiva ne štite od zaraze. Ona štite, ali pitanje je u kojem postotoku”, rekao je Trobonjača, pa komentirao i istraživanja koja pokazuju da prirodni antivirusni lijekovi poput slatkog pelina uspješno suzbijaju covid.

“Ne bih se pouzdao u takve prirodne lijekove. Da takvi prirodni lijekovi djeluju na viruse već bi davno bili primjenjivani ili bi ih farmaceutska industrija pokupila i od njih napravila takav pripravak koji bi onda liječio viruse. Ne postoje antivirusni antibiotici. Za liječenje virusnih infekcija postoje posebni lijekovi i to tako dizajnirani da štite ili uništavaju točno određeni virus”, objasnio je.

Uz covid, krenula i sezona gripe

S obzirom da je krenula sezona gripe, Trobonjača je objasnio zbog čega smatra da bi trebalo cijepljenje protiv covida i protiv gripe odvojiti. “Ne bi bilo dobro da se cijepi istovremeno jer svako cijepljenje izaziva jednu imunosnu reakciju. To bi značilo da bi između dva cjepiva trebalo razdvojiti nekih 15-20 dana. Prednost u ovom trenutku bih dao covid cjepivu”, istaknuo je.

Imunolog je kazao da pojedinci od covida imaju i duševne promjene. "Imaju neke kognitivne probleme, nesanicu, razdražljivost i psihičke probleme kao posljedicu dugotrajnog covida", naglasio je.

Na kraju je komentirao epidemiološku situaciju u Europi, rekavši da zemlje koje su najviše procijepljene imaju najmanje slučajeva - cijela zapadna Europa izuzev Velike Britanije; dok istočna Europa, koje je dvostruko manje procijepljena ima epidemiju koja gotovo bijesni. "Što imate više cijepljenih, manja je epidemija”, zaključio je Trobonjača.