RIJEČKI EPIDEMIOLOG OTKRIO NA KOJIM SE MJESTIMA VIRUS SADA NAJVIŠE ŠIRI I DODAO: ‘Mislim da je vrhunac ipak iza nas’

“Dobra je stvar što je kratkotrajni trend porasta udjela starijih osoba među novooboljelima, koji su uzrokovale pojave zaraze u domovima za starije, stao i normalizira se oko prihvatljivih brojki koje trenutačno iznose oko 14 posto”, kaže epidemiolog

Od ukupno 791 testiranih, u Primorsko-goranskoj županiji jučer je potvrđeno 104 novih slučajeva zaraze koronavirusom.

“Imamo 104 novooboljela što je relativno dobra brojka s obzirom na to da je trend porasta trajao do prije svega nekoliko dana. Sada zaista možemo govoriti o povoljnom trendu jer je broj ozdravljenih već nekoliko dana zaredom veći od broja novozaraženih. Zbog toga nam se i smanjio broj aktivnih slučajeva u PGŽ-u koji trenutno iznosi 1.280 od prošlotjednih oko 1.500. I dalje po broju novozaraženih dominira područje Rijeke i riječkog prstena, no ni okolni dijelovi nisu u potpunosti pošteđeni lokalne transmisije bolesti”, reka je za Novi list glavni županijski epidemiolog Dobrica Rončević i dodao:

“Dobra je stvar što je kratkotrajni trend porasta udjela starijih osoba među novooboljelima, koji su uzrokovale pojave zaraze u domovima za starije, stao i normalizira se oko prihvatljivih brojki koje trenutačno iznose oko 14 posto. Smrtnost u KBC-u Rijeka i općenito na našem području relativno je niska u odnosu na druge sredine u Hrvatskoj i izvan nje. Još nismo izašli iz negativnog trenda koji je doveo do toga da trenutačno ima još dosta ljudi koji su hospitalizirani i kojima se stanje može dalje komplicirati, pa i u smrtni ishod. Međutim, budući da u ovom trenutku možemo govoriti da je vrhunac ovog epidemijskog vala iza nas i nadamo se da će to pokazati i vrijeme pred nama, možemo govoriti da ćemo još sljedećih tjedan dana imati rizik od takvih komplikacija hospitaliziranih osoba koje bi mogle dovesti do smrtnog ishoda.”

Zadovoljavajuća situacija u domovima

Kako navodi Rončević, dio školskih razreda izlazi iz samoizolacije te ih je trenutačno u izolaciji 20-ak, a situacija sa žarištima epidemije u domovima za starije se smiruje.

“Sam je trend povoljan i upućuje nas na to da će biti moguće održati nastavu uživo u većini škola i fakulteta. Naravno, ako općim mjerama uspijemo sačuvati epidemiju na stabilnom i stagnirajućem stupnju kakav je sad. U domovima za starije osobe više nema novih slučajeva zaraze, dodao je Rončević, koji smatra da je sretna okolnost što kod proboja zaraze u trima domovima na riječkom području nije došlo do povećanja smrtnosti te je iz spomenutih domova zasad preminula jedna COVID-pozitivna osoba dok je kod ostalih stanje stabilno i uglavnom se liječe unutar domova čiji su korisnici”, ističe.

Kad je riječ o lokalnoj transmisiji virusa, pretpostavljaju se da je najveći priljev i dalje na radnim mjestima:

“To su mali klasteri i najčešće to nisu situacije u kojima bi došlo do masovnijeg širenja, no osim takvih malih klastera u obiteljima, to se događa i u radnim kolektivima te se zbog toga i dalje prakticira stavljanje osoba u izolaciju koje su bile izložene virusu bez zaštitne opreme. Uz dosljedno provođenje zaštitnih mjera može se očekivati da priljev novih slučajeva bude ograničen na jako mali broj slučajeva. Za lokalnu transmisiju i općenito ovu, vjerojatno je najodgovornije širenje zaraze tamo gdje nije organizirano provođenje zaštitnih mjera”, kaže epidemiolog.

Dežurna Covid ambulanta

Od ovog vikenda u Domu zdravlja na Zametu, tzv. makrocentru s radom počinje dežurna Covid-ambulanta. Prema riječima ravnatelja Doma zdravlja Vladimira Mozetiča, u njoj će prema dogovorenom rasporedu raditi liječnici obiteljske medicine, a sama ambulanta odvojena je od ostalih ordinacija i ima poseban ulaz. Ambulanta na Zametu produžuje skrb u primarnoj zdravstvenoj zaštiti o pacijentima koji su pozitivni na koronavirus, a liječe se kod kuće svih sedam dana u tjednu.

Otvaranje Covid-ambulante u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pozdravljaju i epidemiolozi.

“Svakako pozdravljamo takvu organizaciju službe zbog toga što se jedan velik broj ljudi liječi kod kuće. Kod kuće te osobe mogu doživjeti i određenu komplikaciju bolesti koja se onda može i na razini primarne zdravstvene zaštite procjenjivati u smislu težine simptoma i potrebe hospitalizacije i daljnje obrade. Također, Dom zdravlja je organizirao i specijalističku djelatnost vezanu za dijagnostiku Covid-a kroz rendgen i laboratorijsku dijagnostiku, dakle sve ono što se radi u bolnici sada će biti moguće napraviti i kućnim liječenjem, a takve će usluge moći biti pružene i na razini primarne zdravstvene zaštite”, zaključio je Rončević.

Najnovije informacije o koronavirusu pratite ovdje.