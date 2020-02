RIJEČKI DESNIČARI PRIJETE MIRNODOPSKOM OLUJOM: Bijesni zbog petokrake, jugoslavenske zastave i komunističkog manifesta na EPK-u

‘Preporučujemo vam da trezveno prosudite i odustanete od te tri navedene kvazikulturne instalacije, jer u suprotnom – krenut će mirnodopska Oluja’, zaprijetio je šef primorsko-goranskog HSP-a riječkom gradonačelniku

Riječki desničari zaprijetili su gradonačelniku Vojku Obersnelu “mirnodopskom olujom” zbog jugoslavenskih i komunističkih simbola istaknutih na umjetničkim instalacijama i manifestacija u sklopu programa Europske prijestolnice kulture (EPK). Čak su osnovali Stožer za obranu hrvatske Rijeke na čijem je čelu Nikica Augustinović, predsjednik primorsko-goranskog HSP-a, koji je Obersnelu poručio da HSP podržava EPK 2020., a ne EPK 1945., piše Novi list.

Konkretno, zasmetalo im je dijeljenje Komunističkog manifesta, program Jugo joga te postavljanje zvijezde petokrake na Riječki neboder u sklopu projekta Doba moći autora Nemanje Cvijanovića.

‘Petokraka nije nikakva umjetnost nego – simbol zla’

“Kako stvari stoje, za autora Nemanju čak je i petokraka nekakva umjetnost. Vidite, gradonačelniče Obersnel, petokraka je za nas upravo suprotno, petokraka nije nikakva umjetnost, ona je – simbol zla! Možete biti sigurni kako postavljanje petokrake na riječki neboder neće proći! Dijeljenje nekakvog ‘komunističkog manifesta’ također neće proći kako ste zamislili, a niti performans nazvan ‘Jugo joga’. Kako rekosmo, u to možete biti sigurni! I upravo kako smo najavili, u slučaju pokušaja realizacije navedenih besramnih kvazikulturnih aktivnosti, s partnerima iz raznih građanskih inicijativa, Hrvatska stranka prava će pokrenuti akcije širokih razmjera o kojima će javnost biti pravovremeno obaviještena! Naša poruka je – No passaran! Na koncu, ako je još uvijek primjereno razgovarati na ovaj način, preporučujemo vam da trezveno prosudite i odustanete od te tri navedene kvazikulturne instalacije, jer u suprotnom – krenut će mirnodopska Oluja, zaprijetio je Augustinović.

U HSP-u tvrde da gradske vlasti pod krinkom umjetničkih instalacija vraćaju bivšu Jugoslaviju u javni prostor ovoga grada.

Gradonačelnik Obersnel upozorio je, pak, pojedince “koji postaju sve agresivniji” da će “obavijestiti javne službe i policiju u cilju zaštite drugih od tih pojedinaca”. Šef primorsko-gornaskog HSP-a odgovorio mu je i na to.

“Dobro je, gradonačelniče Obersnel, da ste reagirali, dobar je to znak. No, to što ste odlučili ne sučeliti se javno s nama, nego zagovarate slanje kordona policije na naše članstvo i aktiviste, još je bolji znak. Znači, vi se stvarno bojite. Za početak navodimo kako nas u Hrvatskoj stranci prava, koja je i osnovala Stožer za obranu hrvatske Rijeke, doista ne zanima zlouporaba procedure kako biste pogodovali poduzeću iz Srbije, čak sramotno do te mjere da ste i službene dokumente za milijunski posao pisali na srpskom jeziku, jer riječi poput “tačka”, “svetski” i “pozorište” nisu hrvatski nego srpski izričaj. Čak nas ne zanima niti činjenica kako je u međuvremenu državna komisija prihvatila žalbu tvrtke Eldra iz Bregane i poništila odabir novosadske tvrtke Studio Berar rental, jer vaša gradska tvrtka Rijeka 2020., gle čuda, nije dostavila dokaz kako ta, nama bratska, novosadska tvrtka nema u Hrvatskoj dugove po osnovi poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, što je izričito bilo navedeno u propozicijama”, napisao je Augustinović.

Na koncu je Obersnela upitao što se htjelo postići s jugoslavenskom zastavom na riječkom Korzu.

“Kakva je to umjetnost uzeti grb ili zastavu bilo kakve države, propale ili ne propale, pa tako privlačiti pozornost publike, posebice iritirati ljude zastavom bivšeg zločinačkog režima. Je li vam poznato da su majke mnogih Riječana i Riječanki ostale bez svojih sinova koji su se borili upravo protiv tih zločinačkih simbola, a sada vaših umjetničkih eksponata ili instalacije. Nemaštovito i bezidejno”, napisao je šef županijskog HSP-a.

