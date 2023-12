Nova godina donosi nove vozače u riječkim autobusima. Naime, za volane sjesti će Nepalci i Filipinci. Stiže ih dvadeset, prva grupa u veljači, a potrebnu kategoriju i iskustvo već imaju. Ostatak njih dolazi do svibnja.

"Kao i svi drugi vozači koji ovdje dolaze morat će proći i obuku i upoznavanje linija, kao i naši ljudi što dolaze imat će svog mentora, odnosno čovjeka koji će biti uz njih, koji im mora pokazati i trase linija i stajališta i provesti ih kroz obuku", kazao je direktor riječkog Autotroleja, Robert Mrvčić za Danas.hr.

Njihovo je zaposlenje dogovoreno preko specijalizirane agencije, a imat će identične uvjete kao svi vozači Autotroleja. Njihov bi dolazak trebao olakšati već neko vrijeme otežano funkcioniranje gradskog prijevoza.

Mišljenja građana

"Pa neka, neka rade, drago nam je, oni su vrijedni i ja radim s njima i jako su vrijedni dečki i cure, super", kazala je Riječanka Nada Munjasa.

"Ako su ljudi kvalificirani neka rade, nemam ja protiv nikoga, na ovom svijetu svi trebaju raditi i stvarati da bi živjeli. Je li obojen, žuti, crni, crveni, nema to veze", dodao je njezin sugrađanin Sead Mahmutović.

Plaća će im biti oko 1200 eura neto, a potez Autotroleja bio je neophodan jer je domaće vozače, kažu, nemoguće naći. Pokušavaju dvije godine.

"Autotrolej će biti prva javnogradska firma koja će zaposliti strane radnike iz Nepala i Filipina. Svaki vozač s D kategorijom je dobrodošao bez obzira na nacionalnost, vjeru, političku pripadnost i smatram da će imati veliku potporu od kolega vozača", objašnjava Mrvić.

Jezična barijera

Jer će donijeti rasterećenje. Dio Riječana strahuje od jezične barijere jer strani vozači eventualno znaju nešto engleskog jezika.

"Nije ugodno kad ne znate riječ nijednu, znate jako je to nespretno i čujte, trebaju najprije malo naučiti, barem one osnovne stvari", kazala je pak Nevenka Kinkela.

"Ja bih im digla plaću pa bi bilo šofera, ali ne Nepalaca. Prvo ne znaju naš jezik, ne znam kako će se snaći po ulicama, mislim na relaciji jer vidim kada voze hranu, mene je jedan pitao, a ga ništa nisam razumjela koju ulicu me je pitao, on vozi, ima GPS, ali za Autotrolej ipak to se vozi ljude", smatra pak Višnja Marinac Šegulj.

"Neka ne budu nervozni prema njima, da ne ističu neku mržnju ili ponižavanje, znači oni su ljudi kao i svi mi, bitno je da se izvrši usluga prijevoza, a tko vozi nije bitno", mišljenja je Mateo Mavrić.

Vozači koji uskoro dolaze u Rijeku kap su u moru. Procjenjuje se da će u godinama koje slijede u Hrvatskoj biti 400 tisuća stranih radnika.