U jednoj riječkoj pekari cijene svih vrsta bijelog kruha na mjesec dana će s 11 biti snižene na pet kuna! RTL-ovo istraživanje pokazuje da 37 posto Hrvata, zbog krize, više ne kupuje iste namirnice. Traži se jeftinije, pa tako i ovdje, kaže se u prilogu RTL Direkta. Riječani koju kupuju kruh u toj pekari pozdravljaju odluku vlasnika.

"Puno, puno olakšava, jer svaka kuna je dobrodošla", kaže Dubravka Salopek.

"Ne znam koju bih plaću trebao imati kod nas da bi izdržao, strašno", dodaje Slavko Žečević.

Kruh oko 30 posto skuplji nego lani

Takva se računica pekarima ne isplati, jer su i njihovi troškovi značajno narasli.

"Mi ćemo možda malo otići u minus tih mjesec dana, ali bar ćemo pomoći građanima Rijeke i našim kupcima", kaže Flamur Ćenaj, vlasnik pekare.

A zašto je cijena kruha viša za oko čak 30 posto u odnosu na lani? Računica nije komplicirana ako se zna cijena svih sastojaka.

"Prije svega se to odnosi na pšenicu, čiji je rast gotovo 60 posto, čak 66 posto je poskupjelo glatko brašno, a 30 posto oštro. Kad znamo da je za pečenje kruha potrebna i energija, prijevoz koji je potrebno osigurati da bi to sve došlo do potrošača, onda ta poskupljenja zaista jesu opravdana", kazala je za RTL Zvjezdana Blažić, konzultantica za poljoprivrednu i prehrambenu industriju.

'Integralni kruh skuplji, ali isplativiji'

Kvalitetniji kruh najviše je poskupio.

"Ja sam se tako iznenadila. Jedanput sam išla kupiti raženi mali, ne znam koliko je, pola kile, 16 kuna i nešto je bio. Ostala sam paf", kaže Riječanka Nedjeljka Šašić.

Pamti se izjava Sanje Musić Milanović da crni kruh treba rezati na tanje šnite. Nutricionisti kažu da ima pravo.

"U svakom slučaju integralni se kruh više isplati nego rafinirani. Oni jesu nešto skuplji, ali oni sadrže vlakna, vlakna daju zasitnost u prehrani pa se pojedu manje količine takvoga kruha nego kad se jede rafinirani kruh koji osim škroba ne sadrži ništa nutritivno vrijedno", govori nutricionistica Mirna Međimorec.

Cijena kruha podivljala je u cijeloj Europi. Najgore je u Mađarskoj- čak 66 posto, a u Njemačkoj oko 18 posto.

"Ovdje imamo kruh od 2,20 pa do 4,50 eura. I ovdje se teško ljudi s tim nose? Je, sve je poskupjelo", kaže Marina Radoš koja živi u Njemačkoj.