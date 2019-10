RIJEČKA HDZ-OVKA SE PROBALA ISRPIČATI PA NAPALA PUPOVCA: Obersnel zgrožen njenim izjavama o Srbima

U svojoj isprici, Ivona Milinović je napisala kako je htjela poručiti da joj je ‘dosta brojanja krvnih zrnaca jer to šteti svim hrvatskim građanima’, ali i da se kaje zbog toga što je rekla u emisiji Podcast Velebit

Riječka gradska zastupnica iz redova HDZ-a i predsjednica gradskog Odbora za nacionalne manjine Ivona Milinović nedavno je u desničarskoj emisiji Podcast Velebit, komentirajući pogrdnu navijačku pjesmu Torcide izjavila kako “ljudi trebaju znati da u Rijeci postoji 6,5 posto Srba. Nama ne trebaju nikakve vrbe. Možda po nekim selima u Dalmaciji gdje ih ima 30, 40 posto.”

Time je izazvala lavinu osuđujućih reakcija, a od njenih riječi se ogradio čak i HDZ, priopćivši kako njeno gostovanje u emisiji nije bilo koordinirano s njima te najavivši kako je moguće da protiv nje bude pokrenut i stegovni postupak unutar stranke.

Ispričala se svima, osim Torcidi

Ona je nakon svega na svome facebooku odlučila uputiti ispriku cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, ali ne i Torcidi čije je ponašanje osudila. U svom pokušaju isprike napala je i čelnika SDSS-a Milorada Pupovca.

“Svakako se duboko ispričavam hrvatskoj javnosti koja je čitala moje izjave koje su izrečene upravo u kontekstu osude šovinističkog ponašanja dijela Torcide. I ja sam samo čovjek, i ispričavam se zbog krivog izražavanja. Niti to mislim, niti mi je to bila namjera reći, ali to što sam izrekla je bila pogrešno. Htjela sam poručiti upravo suprotno – da je dosta brojanja krvnih zrnaca jer to šteti svim hrvatskim građanima.”

“Za mene postoje ljudi, ili smeća. Prebrojavanje krvnih zrnaca u maniri Pupovca i pojedinaca iz Torcide ću uvijek osuditi. Nekad ću se i nespretno izrazit, kao što uistinu i jesam. I kajem se. Jedinu fobiju koju imam jest fobija od ekstremističke politike. Ako je to zločin, jesam, kriva sam. Pojedinci iz Torcide mi šalju poruke ‘Srpkinjo’, ekstremisti s druge strane, kažu da sam ustaša. I to ću izdržati ako će doprinijeti marginalizaciji svih ekstremnih dijelova hrvatskog društva, ma s koje strane spektra dolazili”, zaključila je u svojoj objavi Milinović.

Sukob s Obersnelom

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel osudio je njene riječi, kojima je zgrožen.

“Mislim da ona svojim izjavama i ponašanjem najviše govori o sebi i o svojem svjetonazoru. Njezine riječi ne treba posebno komentirati, njezine riječi mogle bi se kvalificirati kao govor mržnje i na njih trebaju reagirati za to nadležne institucije. Sramota je za građane Rijeke da ih takva osoba zastupa u gradskom parlamentu i da je predsjednica Odbora za nacionalne manjine”, izjavio je Obersnel.

Milinović je jedna od žestokih kritičarki gradske politike koju provodi Obersnel, a javnosti je bio zanimljiv i njihov sukob oko obuće koju je nosila gradska vijećnica HDZ-a koja je gradonačelnika optužila za seksizam, piše Novi list.