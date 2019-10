RIJEČKI HDZ OGRADIO SE OD VIJEĆNICE KOJA SE SAD PRAVDA: ‘Krivo sam se izrazila, nisam protiv Srba, ljuta sam na Torcidu’

U emisiji je rekla i da u Rijeci postoji “srpski mafijaški lobi”

Ivona Milinović, riječka HDZ-ovka i vijećnica te nekadašnja asistentica Davora Ive Stiera U EU parlamentu zgrozila je javnost izjavom u desničarskoj emisiji “Podcast Velebit” krajem rujna, kada je komentirajući situaciju u gradu Rijeci i pjesama navijača Hajduka.

Voditelj je pročitao stih navijačke pjesme Torcide: “Šugava Rijeko, puna si Srba, ima još vrba”, te pitao svoju gošću je li točno pročitao.

“Ide: Šugava Rijeko, smrdljivi grade pobit ću pola tvoja Armade. Šugava Rijeko puna si Srba, ne brini Rijeko ima još vrba”, izrecitirala je potom Ivona Milinović.

‘Nama ne trebaju nikakve vrbe’

Dodala je i kako Torcida ovime nanosi političku štetu te dodala “Stvarno je neprimjereno pjevati takve pjesme i davati argument Pupovcu da sutra plače, evo Hrvati su fašisti. Ako ćemo baš bit bezobrazni, ljudi trebaju znat da u Rijeci postoji 6,5 posto Srba. Nama ne trebaju nikakve vrbe. Možda po nekim selima u Dalmaciji gdje ih ima 30, 40 posto”, kazala je Milinović, inače predsjednica riječkog odbora za nacionalne manjine.

U razgovoru za Jutarnji list HDZ-ovka e rekla kako se nespretno izrazila i da se u njezinoj izjavi nipošto nije radilo o govoru mržnje prema Srbima, već da je ljutita na Torcidu jer “vrijeđa Riječane”.

“Svojom sam izjavom htjela osuditi to što pjevaju. U Rijeci je nekada bilo 13 posto Srba, sad ih je samo 6 i pol posto. To je puno manja brojka od onih u okruženju odakle Torcida dolazi. Ne treba Rijeku nazivati srpskim gradom jer mi to nismo”, izjavila je Milinović.

Na pitanje smatra li kako bi Torcida trebala smanjiti postotke Srba u selima u dalmatinskom okruženju, Milinović je odgovorila kako nije to mislila.

“Možda sam se nespretno izrazila, ali sam osudila to što oni pjevaju”, rekla je.

‘Torcida pomaže Pupovcu’

Na opasku novinara kako u Podcastu Velebit baš i nije osudila antisrpsku poruku pjesme, već da je samo napala Torcidu jer navodno radi štetu Hrvatskoj i koristi Pupovcu, kazala je kako “mlađi članovi Torcide to pjevaju i nose takve majice” bez da znaju za koga ustvari rade te i dalje inzistirala na tezi da Pupovac vodi kampanju protiv Hrvatske i da mu Torcida pomaže u tome.

“Da li dio Torcide ima takve namjere? Sigurno da da. Srpska zajednica nema koristi od huškačkog ponašanja”, dodala je te kazala i kako “osuđuje sve nasilje” te da “ne može ulica određivati pravdu”.

“Za mene nema opravdanja ako je istina što se dogodilo u Uzdolju, neovisno o tome što se priča kakav je čovjek taj vlasnik kafića, ali postoje zakoni koji se time trebaju baviti, a ne ulica”, rekla je.

Pohvalila se i da je u njezinom mandatu na čelu riječkog Odbora za nacionalne manjine, a na njeno inzistiranje, podignut iznos kojim se financira rad vijeća nacionalnih manjina za 50 posto.

Osjeća se uvrijeđeno

“Vrijeđa me kao Riječanku kada se govori da je ovdje atmosfera kao 90-ih i da se bilo koji pripadnik nacionalne manjine boji izaći iz kuće. Ako je neki grad tolerantan, to je Rijeka”, kazala je.

U emisiji je rekla i da u Rijeci postoji “srpski mafijaški lobi” pa su je novinari Jutarnjeg pitali da im kaže tko su ti ljudi.

“Ne smijem to govoriti. Osoba koja mi je pokazala te prijetnje se boji. Ta je osoba sve prijavila policiji”, odgovorila je.

Riječki HDZ se ogradio od nje

Riječki HDZ u četvrtak je oštro osudio i ogradio se od izjave netrpeljivosti i netolerancije riječke gradske vijećnice Ivone Milinović koje je iznijela u emisiji “Podcast Velebit” na račun srpske nacionalne manjine.

“Predsjedništvo gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice grada Rijeke oštro osuđuje svaku izjavu netrpeljivosti i netolerancije gradske vijećnice Ivone Milinović koje je iznijela u emisiji ‘Podcast Velebit’. Navedeno medijsko gostovanje nije bilo koordinirano s HDZ-om te se ograđujemo od svake izjave vijećnice Milinović. Na stranačkim tijelima raspravit ćemo o navedenom te donijeti odluku o daljnjem tijeku pokretanja stegovne mjere”, stoji u priopćenju riječkog HDZ-a koje je potpisao predsjednik GO HDZ-a Rijeka Lucian Vukelić.