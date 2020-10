RIJEČANKU NAPALI OPASNI KUKCI: ‘Takav horor nisam nikad doživjela, cijeli roj je navalio, bol je bila strašna, o panici da ne pričam…’

Iako to nije uobičajeno, zbog toplog vremena i vjerojatno iritiran, roj kukaca je napao dvoje ljudi i tri psa na riječkom području, a stručnjak upozorava kako to ne čine domaće vrste te prstom upire u mogućeg krivca – njemačku osu

Prvi dan listopada riječka umjetnica Vilena Bruketa Matković pamtit će po, kako kaže, “hororu kakav nikad nije doživjela”. Naime, nju, supruga i njihova tri psa, u šumi nedaleko od naselja Donji Jugi, pored Viškova, napao je roj kukaca, nakon što je u šetnji stala na truli panj.

“Cijeli roj je navalio na nas. Takav horor nisam nikad doživjela. Suprug je vikao da bodu i njega, a psi su se valjali po travi pokušavajući se obraniti. Bol koju sam osjećala od uboda bila je strašna, a o panici da i ne pričam. Probijali smo se kroz nepristupačan teren, već je padao mrak, i nekako našli izlaz. Putem sam zvala Hitnu i jedva birala broj koliko su mi se tresle ruke jer sam se bojala da netko ne dobije alergijsku reakciju, a ne bih znala niti objasniti gdje smo”, posvjedočila je Bruketa Matković za Novi list, dodajući da su svi zapravo imali sreće, iako je ona sebi izbrojala 17 uboda.

Ovakvi napadi često, osim panike izazovu i pitanja što učiniti. Iako postoji niz preporuka, važno je slušati riječ stručnjaka. “Naravno bez panike, ali odmah ako je moguće staviti led i pravac na Hitnu pomoć ili zvati Hitnu”, savjetovao je Roman Maglić, entomolog, stručnjak za kukce, a poglavito ose i pčele.

‘Živčana, nervozna, agresivna’

Iako Bruketa Matković sumnja da su je napali stršljeni, vjerojatnije je, priča entomolog Maglić, da je riječ o osama. “Naši stršljeni sad više-manje hiberniraju i kraljice traže mirno mjesto za prezimiti. Međutim, još je toplo i moguće je da je uslijed nedavnog nevremena palo gnijezdo, te su tad razdražljivi iako ne bi smjeli niti tada biti razdražljivi. Međutim, Vespa germanica, ona je sad znatno opasnija, i zato bez ulovljenog stršljena ne vjerujem da su ih oni napali. Da pojasnim. Obilazio sam gnijezdo stršljena, igrao se s njima i nikad ništa, a od njemačke ose sam više puta bježao. One su i opasnije jer stršljena po gnijezdu ima do 2000, dok Vespa germanica ima do 10.000 jedinki, radi gnijezda pod zemljom, te reagira na vibracije zemlje. Čak na 10 metara već postanu razdražljive, a inače su dosta velike, kao ose. Treće, postoji mogućnost da su stigli azijski stršljeni koje očekujemo već dvije godine, premda još nije potvrđeno. Tema je opsežna i kompleksna, svi napadaju stršljene, ali iz iskustva prije bih rekao da je njemačka osa baš živčana, nervozna, agresivna”, rekao je Maglić.

Konfuzija sa stršljenovim muhama

S obzirom na to da se napad dogodio manje od dva kilometra od njihove kuće, stručnjak ne želi kriviti niti jednu vrstu kukca bez ulovljenog primjerka, Ističe kako su mediji znali nakon takvih napada optuživati stršljene; “razvuku ga k’o žvakaću i predstave kao hiper, mega stršljena…” Zbog toga je upozorio na postojanje stršljenove muhe, koja parazitira na stršljenovim gnijezdima i imitira ih kako bi se zaštitila.