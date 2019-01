RIJEČANKA NA KARIBIMA DOZNALA DA SU JOJ NAŠLI BUBREG: Tad je počela prava drama i utrka s vremenom

Pacijentica riječkog KBC-a bila je na odmoru na Karibima kada ju je nazvao liječnik i kazao joj kako je dobila priliku za novi bubreg koji je čekala dvije i pol godine. Problem je bio kako stići dovoljno brzo da bi se organ uspio presaditi

Gust raspored transplantacija nije neuobičajen za riječki transplantacijski tim, no transplantacija koja je obavljena prošlog petka odrađena je doista u utrci s vremenom.

Naime, jedna pacijentica KBC-a Rijeka (podaci zaštićeni zbog pravila Eurotransplanta), koja već dvije i pol godine čeka na bubreg, dobila je svoju priliku, no u trenutku kada je bubreg bio zajamčen, ona je bila udaljena osam tisuća kilometara, odnosno nalazila se na Karibima. Kad je dobila poziv od liječnika pitanje je bilo samo koliko brzo može stići.

Dramatično putovanje

Njezini su bubrezi kroz godine polako gubili funkciju zbog postinfektivnog glomerulonefritisa, a prije četiri mjeseca ipak je završila na peritonejskoj dijalizi.

“Nakon razgovora s liječnikom, moj dečko je brzo otišao na internet i pronašao zadnji let s otoka na kojem smo boravili i zadnje mjesto u tom letu što znači da sam morala putovati sama. Kupili smo kartu, a od mjesta gdje smo smješteni do aerodroma treba barem sat vremena vožnje. Krenuli smo u 18 sati i 45 minuta, a zadnji let s otoka polijetao je u 20 sati i pet minuta. Putem smo zvali smo British Airways da nas pričekaju s letom, objašnjavajući o čemu je riječ, no rekli su nam da to nije moguće. Ipak, jurili smo kao ludi i na aerodrom smo uspjeli stići 19 sati i 45 minuta da bi tamo doznali da let kasni sat vremena.

Stigala u posljednji tren

Uspjela sam uhvatiti let do Londona otkud sam let za Veneciju čekala još tri sata gdje me čekao naš obiteljski prijatelj koji me vozio dirketno za Rijeku. U Rijeku sam došla u sedam navečer u subotu, obavila tipizaciju tkiva i obradu na hitnom traktu te sam na operacijskom stolu bila oko deset sati navečer. Drugim riječima, u zadnji čas, točnije za 23 sata uspjela sam na vrijeme stići do Rijeke i do svog organa”, ispričala je pacijentica za Novi list

Predstojnik riječke Klinike za urologiju dr. Josip Španjol pojasnio je pritom kako je krajnji rok za transplantaciju bubrega 24 sata od eksplantacije jer nakon toga taj organ više nije za presađivanje.