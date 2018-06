RIJEČANIN KOJI JE OTIŠAO U ENGLESKU: ‘Ne planiram se vratiti. Ovdje me više plaćaju, a hrana, odjeća i smještaj su jeftiniji’

“Od trenutka kada sam saznao za mogućnost odlaska te moje odluke da želim ići nije bilo dvoumljenja jednostavno iz razloga što na probleme Hrvatske ne mogu utjecati, ali ti problemi mogu utjecati na mene”, kaže Riječanin Drago Tokić koji je otišao studirati u Birmingham i ne namjerava se vratiti u Hrvatsku

Čak 8.950 studenata hrvatsku je adresu zamijenilo nekom inozemnom, a jedan od njih je Riječanin Drago Tokić koji je prije godinu dana otišao u Englesku, u Birmingham.

Govoreći o svome odlasku, za Novi list je rekao kako nije osjetio “krutost” hrvatskog sustava, ali da mu svejedno nije bilo teško otići te da nije požalio zbog svoje odluke. Ondje je upisao trogodišnji studij marketinškog menadžmenta i kaže kako je zasad vrlo zadovoljan.

STATUS RIJEČANINA KOJI SE NA FEJSU OPROSTIO OD SINA ODJEKNUO SVE DO ENGLESKE: ‘Gledam Dnevnik – opet ustaše i partizani. Idi sine iz Hrvatske, nek’ ti je sa srećom’

Studira i radi u isto vrijeme

“Od trenutka kada sam saznao za mogućnost odlaska te moje odluke da želim ići nije bilo dvoumljenja jednostavno iz razloga što na probleme Hrvatske ne mogu utjecati, ali ti problemi mogu utjecati na mene. U vrijeme kada sam odlazio iz Hrvatske imao sam 18 godina. Pohađao sam Ekonomsku školu Mije Mirkovića u Rijeci, a iz Hrvatske sam otišao na početku rujna prošle godine. Na odlazak me potaknulo nezadovoljstvo ekonomskom situacijom u ‘Lijepoj našoj’ kao i činjenica da ako upišem fakultet neću imati vremena za išta drugo osim učenja nepotrebne teorije u što imam uvid od strane prijatelja koji pohađaju fakultet u Hrvatskoj”, kazao je ovaj Riječanin s birminghamskom adresom.

Napominje kako je u Engleskoj situacija znatno drugačija te da mu količina slobodnog vremena omogućava da radi i studira u isto vrijeme. Fakultet, naime, radi tri dana u tjednu, a preostale dane koristi da radi i zaradi.

JOŠ JEDNA OBITELJ DIGLA RUKE OD HRVATSKE: ‘Ja mogu preživljavati od danas do sutra. Ali moja djeca neće’

“Student ovdje može lijepo živjeti”

U početku su to, kaže student Drago za Novi list, bili studentski poslovi, a vremenom je dobio priliku za promaknuće u jednoj od tvrtki za koju je dotad povremeno radio. Iznenadilo ga je, kaže, što su u Birminghamu mnoge stvari jeftinije nego u Hrvatskoj.

“Sat rada je naravno znatno više plaćen nego u Hrvatskoj, a činjenica koja me najviše iznenadila je da su hrana, odjeća i ostale osnovne potrepštine jeftnije u usporedbi s cijenama na koje sam se do tada navikao. Što se tiče cijene smještaja nije ništa skuplji, štoviše isti je ili jeftiniji. S obzirom na to sve, kao student može se dosta lijepo živjeti i uštedjeti ukoliko vam je to u interesu. Meni je ovo prva godina kako sam otišao iz Hrvatske i naravno da je prisutna još nostalgija kako prema gradu tako prema dragim osobama, obitelji, prijateljima, djevojci, ali na kraju kad razmislim o cijeloj situaciji odlaska i više sam nego zadovoljan. Štoviše, uvijek ću reći da mi je žao što više mojih prijatelja i poznanika nije otišlo”, kazao je napomenuvši da ne razmišlja o povratku u Hrvatsku iako dodaje da se “nikad ne zna”.

OVO JE NAŠA SRAMOTA: Riječanka se nakon studija u Danskoj htjela zaposliti u Hrvatskoj, ono što se dogodilo najbolji je odgovor na pitanje zašto mladi odlaze