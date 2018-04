‘Ljudi me čekaju, daju mi i više nego što trebam, prekrasni su’ kaže Saša Pavlić i dodako kako misli da će u Zagrebu biti sutra ili preksutra.

“Nosim križ u ime sve djece koja neće dobiti propisno liječenje i najbolju moguću liječničku njegu i možda neće biti s nama idućeg Uskrsa i njihovih roditelja, poručio je Saša Pavlić i dodao kako ga želi uručiti nekome na Markovom trgu. Na križu stoje natpisi “Fond za skupe lijekove – 27.338 kuna” i “Fond za ratne avione – 3.000.000 kuna”.

PJEŠICE IZ RIJEKE DO ZAGREBA: ‘Nosim križ dragim vođama koji imaju novca za avione, ne i za bolesnu djecu’

Kako ima za avione, a nema za djecu?!

“Čitajući novine na jednoj stranici smo imali tekst o tome kako djeca ne mogu dobiti lijek koji im je potreban da bi kvalitetnije živjela jer se nema novaca, a dvije stranice dalje se priča o nabavi aviona vrijednih tri milijarde kuna. Nisam mogao prijeći preko toga i praviti se da to nisam vidio. Krenuo sam u subotu popodne poslije posla i evo hodam već dva i pol dana”, rekao je.



Nije mislio da će uspjeti

U početku nije mislio da će uspjeti. Križ i ruksak su teški 20-ak kilograma svaki, a on, kako kaže, nije u nikakvoj formi.

“Mislio sam da ću izdržati do Delnica, ali kad sam vidio da je ova akcija naišla na odaziv, i kad su me zvali i roditelji bolesne djece, jednostavno sam odlučio da to moram napraviti za njih i doći do kraja”, rekao je u videointervjuu za 24sata.

Prvi dan je spavao u šatoru na Jelenju, a sinoć u Skradu kod prijatelja. Otkako se priča o njegovom podvigu proširila, ljudi mu izlaze u susret i daju mu hranu.

Dobri ljudi mi donijeli klopu😘 pic.twitter.com/hpoCKjCCQ1 — Sale (@SasaPavlic) April 2, 2018

Ne bori se protiv nikoga, nego za djecu

“Ljudi na koje nailazim su divni, izlaze iz kuća, pitaju, vraćaju se, nose mi i više nego što mi treba. Jedni su me čekali dva sata da naiđem. Predivno, baš lijepo. Dali su mi 100 kuna, nisam htio primiti, ali toliko su bili uporni da nisam to mogao odbiti, proslijedit ću ih dalje na prvu škrabicu na koju naletim. To je bio njihov iskaz podrške”, kaže Saša.

Ističe kako iza njega ne stoji nitko, nikoga ne osuđuje nego samo želi da se pronađe novca za liječenje djece. “Očekujem da ću u Zagrebu biti sutra, najkasnije prekosutra”, rekao je Pavlić koji se nada da će ga netko i primiti.