RIJEČANI STRAHUJU, JE LI ‘GLAVNA POŠTA’ NESTABILNA? ‘Očito je kod izvođenja radova došlo do nekih propusta’

Zbog rušenja građevinske skele na riječkoj ‘glavnoj pošti’ rokovi za kraj rekonstrukcije te zgrade ponovno će biti pomaknuti. U međuvremenu se istražuje što s etočno dogodilo, no stručnjaci tvrde da ‘sama kuća nije nestabilna’

Zagrebački Kamgrad, koji radi na prenamijeni riječke poštanske u robnu kuću, gdje je u četvrtak došlo do urušavanja velike skele i fasadnog zida na ulicu o događaju se oglasio tek šturim priopćenjem.

“Oko 13 sati, na objektu u Rijeci u Adamićevoj ulici, na kojem tvrtka Kamgrad izvodi radove rekonstrukcije, prilikom izvođenja radova na ugradnji, odnosno betoniranju dizala, došlo je do urušavanja dijela vanjskog – fasadnog zida. Prilikom urušavanja skele nastala je samo materijalna šteta te nijedna osoba nije ozlijeđena. Trenutno radimo na utvrđivanju uzroka i sanaciji nastale štete”, stoji u priopćenju koje potpisuje direktorica Mirjana Igrec.

SRUŠILA SE GRAĐEVINSKA SKELA ‘GLAVNE POŠTE’ U RIJECI: Samo pukom srećom u nesreći nitko nije ozlijeđen

No, cijelu situaciju za Novi list prokometirao je i riječki arhitekt Saša Randić kojeg je vlasnik zgrade angažirao da mu osmisli projektno rješenje.

Rokovi se opet pomiču

“Pao je vanjski zid, valjda je kod betoniranja došlo do pritiska. U svakom slučaju, ne radi se o tome da je sama kuća nestabilna već je kod izvođenja fasadnih radova očito došlo do nekih propusta”, kazao je Randić dodajući kako će se zbog toga već ionako pomaknuti rokovi završetka radova još više pomaknuti pa prostor neće biti otvoren kako je planirano – do kraja godine.

“Sve je pomaknuto za mjesec do dva, a sada će vjerojatno trebati još i dodatno vrijeme “, kazao je Randić dodajući kako treba vidjeti kolika je šteta i o čemu se točno radi.

Zgrada pošte ima povijest dulju od sto godina, uvijek su u njoj bili uredi, a naglašavalo se kako je ideja rekonstrukcije i prenamjene da se projekt prezentira u izvornom obliku, onakav kakav je nastao 1887. Radovi na zgradi traju negdje od početka godine.