RIJEČANI POLUDJELI ZBOG NAVODNOG ‘KORONA PARTIJA’ U KAFIĆU: ‘Ma, to nije fešta, svjetlo u lokalu je od frižidera’

Nastala je čitava svađa na društvenim mrežama, a onda je jedna osoba odlučila objasniti da je ta informacija lažna i da unutra nema nikoga i da svijetli hladnjak

U Rijeci se vodi pravi mali rat na društvenim mrežama i to sve zbog dojave o tome da se u jednom kafiću odvija “korona parti”. Kako piše Riportal, jedna je osoba na društvene mreže stavila fotografiju na kojoj se vidi da nešto svijetli unutar lokala. No, još nije poznato je li zbilja nekoga bilo unutra ili je to, kako su neki objasnili u komentarima, tek svjetlo hladnjaka.

“Trenutno u jednom kafiću pored Guvera fešta. Policija obaviještena”, stoji u opisu te fotke. Da je fotografija izazvala pravu pomutnju svjedoči i više od 200 komentara kojih se skupilo u sat vremena. Nastala je čitava svađa, a onda je jedna osoba odlučila objasniti da je ta informacija lažna i da unutra nema nikoga i da svijetli hladnjak. Ista osoba rekla je da prije nego se prijavljuju navodne “korona fešte”, da se prvo utvrdi jesu li zaista tamo ljudi.

“Prije nego li odete drugim ljudima policiju i civilnu zaštitu zvati na vrata, molila bih Vas lijepo da pogledate unutar kafića te provjerite vasu informaciju o ‘festi’. Dotični vlasnik ovoga kafića je otišao na 10 minuta pogledati jre li sve u redu, jer znate današnji svijet je spao na česte krađe (pogotovo sada u vrijeme ove pandemije) koji je isto tako vlasnik vidio i imao u ovom kafiću više puta, te da ovakve lažne informacije ne objavljujete ako niste čuli muziku ili vidjeli grupu ljudi unutar kafića, jer ih nije bilo. Isto tako Vas molim da ljudima ne pokušavate zagorčati situaciju više nego što je sama po sebi gorka… Svjetlo u kafiću je od frižidera i nitko nije činio ništa protuzakonito”, napisala je članica riječke Facebook grupe.

Administrator grupe bio je iznerviran objavom ove članice pa joj rekao da ga tuži za klevetu ako ovo nije istina. U prepisci je rečeno da je pozvana policija, a novinari Riportala izvijestit će svoje čitatelje o ovom događaju kada dobiju provjerenu i službenu policijsku informaciju.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.

NA RIJEČKOM KORZU MALI ‘KORONA PARTY’: Ekipa lagano sjela za stolove na terasi kafića i ‘zaboravila’ na mjere

POLICIJA PREKINULA JOŠ JEDAN KORONA PARTI: Dečki su na zagrebačkom Borongaju parkirali pred dućan, odvrnuli glazbu iz auta i guštali