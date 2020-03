RIJEČ STRUČNJAKA ZA PROTUPOTRESNU GRADNJU: ‘Da je Zagreb pogodio potres jači za samo pola stupnja, bilo bi oko 160 mrtvih’

Najveći hrvatski stručnjak za protupotresnu gradnju, Dražen Aničić, autor je studije potresnog rizika u hrvatskoj metropoli

Treslo se danas u Zagrebu, ali i u drugim dijelovima Hrvatske kada je prvi potres magnitude od 5,5 po Richteru pogodio metropolu. Inače prepoznatljive zagrebačke ulice u nedjelju su izgledale kao mjesto gdje je netko istresao građevinski materijal.

Dosta ulica, osobito u centru glavnog grada, preplavljeno je fasadama koje su pale sa zgrada, ciglama i crijepovima. Sreća u nesreći jest to što su zbog epidemija koronavirusa donesene mjere koje su zatvorile kafiće i noćne klubove pa kada je potres jutros oko 6.22 “grunuo”, pa se dijelovi zgrade nisu ni na koga urušili na povratku iz noćnog života. Najveći hrvatski stručnjak za protupotresnu gradnju, Dražen Aničić, autor je studije potresnog rizika u hrvatskoj metropoli.

Kako piše Slobodna Dalmacija, Aničić je izradio različite scenarije potresa koji ovise o intenzitetu potresa.

Puno toga je presudilo tome da nema mrtvih

U Zagrebu se treslo tlo od potresa čija je magnituda 5,5 po Richteru te je bio VII. stupnja MSC (Mercalli-Cancani-Siebergove) ljestvice kada se govori o intenzitetu. Prema onome što je Aničić napisao, za tako jaki potres procjena je da na pet tisuća ljudi pogine jedan čovjek. Kada bi se to preračunalo u stanovništvo Zagreba, to je brojka od 160 mrtvih osoba, dok bi šest posto stambene površine bilo uništeno, prenosi Slobodna Dalmacija.

Srećom, nakon potresa nema mrtvih, a tome je presudilo puno čimbenika. Prvi se krije u tome da je tlo podrhtavalo u nedjelju rano ujutro kada na ulicama nije bilo nikoga. Podsjećamo, to je tako jer su zbog koronavirusa zatvoreni noćni klubovi i kafići. Da se potres dogodio subotom kada je grad pun ljudi tada bi sigurno bilo žrtava.

Najgori scenariji

Premda VII. stupanj izgleda strašno, to nije ništa kako stupnjevi potresa idu dalje. Da je potres VIII. stupnja pogodio Zagreb tada bi postojala mogućnost da život izgubi 500 osoba. U tom scenariju bi 12 posto stambene površine bilo uništeno.

Kako stručnjak za protupotresnu gradnju navodi, u potresu IX. stupnja, magnitude od 6,5 prema Richteru, tada bi nastao pravi kaos. Procjenjuje se da bi smrtno stradalo 2.600 ljudi, dok bi petina stambene površine u glavnom gradu Hrvatske bila uništena.

Izračuni kažu da je to najjači potres koji može pogoditi Zagreb. No, ne treba se brinuti jer se takvi potresi događaju rijetko i to prosječno svakih 200 godina, piše Slobodna Dalmacija.

