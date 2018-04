RIGOZORNA PRAVILA U ŠKOLI: Učenike šokirale slike ‘neprimjerenog’ odijevanja na nastavi i sankcije

‘Poslali smo kućama učenike koji se nisu pridržavali kućnog reda i zbog toga smo još jednom slikama na zidu podsjetili na pravila koja su u školi prisutna više godina.’

U Ekonomskoj školi u Velikoj Gorici ovih su dana na zidovima osvanule fotografije koje prikazuju kakvo je primjereno, a kakvo neprimjereno odjevanje učenika za školu.

Japanke smiju nositi zbog kreativnosti

Tako, prema pravilima te škole, učenice ne smiju doći u majicama na bretelice ili haljinama i suknjama dužine iznad koljena, dok učenici ne smiju na nastavu doći u kratkim hlačama ili bermudama koje su iznad koljena. Prihvatljive su samo bermude ispod koljena ili duge hlače, piše Večernji list. Zbog tih su pravila roditelji učenika koji pohađaju Ekonomsku školu u Velikoj Gorici nezadovoljni, no ravnateljica Vesna Brkljačić ističe da je takav standard normalan i da vrijedi i u mnogim tvrtkama u kojima će ti učenici u budućnosti raditi. Ističe da se na mnogim mjestima zabranjuje i nošenje japanki, no Brkljačić kaže da je u ovoj školi to ipak dozvoljeno, kako bi učenici imali kreativnost u odijevanju.

Učeniku koji se ne pridržava reda neopravdani sat

‘Japanke nisu standard, ali smo ih ipak dopustili, nećemo zbog njih kažnjavati učenike’, kaže Brkljačić. Ipak, ako učenici prekrše neka od navedenih pravila odijevanja, profesori ih šalju kućama, i to uz neopravdan sat, piše Večernji list. ‘Jesmo, poslali smo kućama učenike koji se nisu pridržavali kućnog reda i zbog toga smo još jednom slikama na zidu podsjetili na pravila koja su u školi prisutna više godina’, dodaje Brkljačić i ističe da smatra da postoje slučajevi u kojima učenici namjerno neprimjerenom odjećom pokušavaju izbjeći nastavu. Unatič svemu, ova škola ne planira uvesti uniforme, no ističu da se pravila moraju poštovati.