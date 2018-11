RIGOROZNE KAZNE NISU JEDINA NOVOST: Brzinu vožnje neće kontrolirati samo policija i radari, uključuje se i treća strana

Brzinu neće kontrolirati samo policija i radari

Ministarstvo unutranjih poslova u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti priprema izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama koje donose drastično veće kazne – Ako vozilom prođete kroz crveno svjetlo ostat ćete bez vozačke dozvole, ako na autocesti vozite 50 kilometara više od dopuštenog možete završiti do 60 dana u zatvoru.

Isto toliko možete otići u zatvor i ako ste prošli kroz više crvenih svjetla na semaforu za redom. Ako ste se više puta vozili u pogrešnom smjeru ili ste se više puta odbili alkotestirati, oduzet će vam se automobil. Vožnja desnom trakom po autocesti jednako je jedan negativan bod…

Sve moguće brojke govore da je sadašnje stanje neodrživo – Hrvatska je među zemljama s najviše stradalih po broju vozača u EU, a samo ovaj vikend na našim cestama poginulo je šest osoba. Prometni stručnjak Željko Marušić je za Net.hr istaknuo kako su ove mjere prvi korak, ali nužno je i pobrinuti se za da svako kršenje zakona bude kažnjeno.

MUP PRIPREMA ZNATNO RIGOROZNIJE KAZNE: Mogu li nove izmjene zakona spasiti ljudske živote?

“Sve ove mjere i kazne ne mogu pomoći ako nam je pravosuđe takvo kakvo jest i to je problem svih problema. Policija može pisati kazneni nalog, ali odluka je na sucu. Rigoroznije kazne imat će smisla samo ako funkcioniraju svi segmenti”, rekao je Marušić.

‘Čovjek za to mora odgovarati’

Slično je za RTL komentirao novinar Autozone Branimir Tomurad. “Trebamo biti rigorozni u nekim stvarima. Prolazak kroz crveno i vožnja u pijanom stanju. To bi trebalo biti u Austriji gdje je kao kršenje ustava. To nije stvar s kojom se treba šaliti i nema odvjetnika, nema kombinacija, nema ničega, čovjek za to jednostavno treba odgovarati”, rekao je Tomurad.

Kazne će biti osobito rigorozne za recidiviste najtežih prekršaja jer samo njih 3000 okorjelih naprave više od petine svih prekršaja u Hrvatskoj. Za njih je predviđena i kazna o kojoj se najviše pričalo – oduzimanje vozila kao sredstva počinjenja.

Gledat će se ulazak i izlazak na autocesti

No zakon predviđa još jedan novitet. Prekoračenje brzine neće mjeriti samo radari i policijske kamere nego i Hrvatske autoceste. Osim klasične provjere brzine ili presretača, po novome bi kao dokaz moglo poslužiti vrijeme ulaska i silaska s autoceste. Ako vam je primjerice od Zagreba do Splita trebalo tri sata ili manje, to je već dokaz da ste vozili debelo iznad ograničenja. Strože provjere brzine na autocestama već su uspješno uvele Norveška, Nizozemska, Austrija i Italija.