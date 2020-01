RICHEMBERGH KOMENTIRAO BANDIĆA I JELENIĆA U ISTOJ LOŽI: ‘To je ogroman propust, možda čak i podvala…Državni odvjetnik je trebao mjesto tražiti drugdje’

‘Nema logike da potpredsjednik Sabora, glavni državni odvjetnik i zagrebački gradonačelnik budu u istoj loži, čak ni po abecedi, a pogotovo po rangu’

Goran Beus Beus Richembergh, saborski zastupnik GLAS-a, danas je u “Novom danu” N1 televizije komentirao jučerašnji propust u organizaciji svečanog koncerta u HNK-u Zagreb kada su u istoj loži završili zagrebački gradonačelnik i višestruki USKOK-ov optuženik Milan Bandić i glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić.

“Naš protokol nije bez iskustva, ovo je ogroman propust, možda čak i podvala (…) Nema logike da potpredsjednik Sabora, glavni državni odvjetnik i zagrebački gradonačelnik budu u istoj loži, čak ni po abecedi, a pogotovo po rangu. Propust je glavnog državnog odvjetnika, koji nije tražio mjesto u drugoj loži, jer ovo je nešto što mu nije trebalo”, komentirao je Beus Richembergh za N1 situaciju iz lože.

No, GLAS-ov zastupnik komentirao je i Bandića pa rekao da on “ima mnogo političkih života” te da se činilo da je padao, no da se uvijek uspješno vratio. Istaknuo je da Bandić na tome može zahvaliti modelu vlasti koji je postavio, što Beus Richembergh komentira kao “klijentelističku premreženost koja mu jamči da u kriznim situacijama iscrpi energiju koja će ga vratiti na površinu”.