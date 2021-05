RIBIĆ KOMENTIRAO 290 EURA KOJE DOBIVA ZA ZOOM SASTANAK: ‘Raščetvoruju me jer sam šef sindikata’; Opet napao poduzetnike

‘Rezultate radničke borbe u 21. stoljeću imamo, a kako se osjećaju radnici, rekao bih da je ovo depresivna situacija koja frustrira društvo’, rekao je predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić

Vilim Ribić, predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja komentirao je Praznik rada te se osvrnuo i na stanje radnika u Hrvatskoj.

“Ovo je prilika podsjetiti se da radničkom borbom kao sastavnim dijelom demokratske borbe, uživamo danas stanovita prava, a kad se zgražamo da se prava i krše, barem zahvaljujući tom civilizacijskom dosegu sindikata i radničke borbe možemo reći da je to pogrešno i neprihvatljivo. Rezultate u 21. stoljeću imamo, a kako se osjećaju radnici, rekao bih da je ovo depresivna situacija koja frustrira društvo”, rekao je Ribić u Dnevniku N1 Televizije.

‘Žalosno je da se govori o poduzetnicima, a ne o radnicima’

Dodao je da kandidati na lokalnim izborima naglasak često stavljaju na poduzetnike, dok radnici često ispadaju iz fokusa. Smatra da su poduzetnici “nevjerojatno zainteresirani za politički angažman”, te da su “shvatili gdje se nalazi mogućnost utjecanja na vlastiti položaj”. Ribić je rekao da je žalosno da se na prvi svibanj govori o poduzetnicima, a ne o radnicima. “Sindikati nemaju tu moć sami od sebe jer je i država oslabljena nakon neoliberalne hajke koja je trajala desecima godinama”, rekao je.

No, Ribić smatra da sindikati nisu izgubili snagu te dodaje da nema drugog načina organiziranja. On po Zoom sastanku dobiva 290 eura, otkrilo se nedavno. I sam je to komentirao.

“Nema drugog načina organiziranja. Veličina medija je instrument interesa kapitala, radnici se masovno nazivaju uhljebima. Ne svi mediji, to je ambijent. Sindikati su nepoželjni. Izjave političara su sramota. Svijet se mijenja, jedino naša politika ne shvaća što se događa u svijetu. Joe Biden je rekao da su Ameriku izgradili sindikat i srednja klasa, a ne Wall Street. U EU se održava konferencija o socijalnoj Europi, minimalnoj plaći, mijenjaju se odnosi. Novinari imaju pravo kritizirati i propitivati upotrebu poreznih sredstava, ali je sumanuto da se zbog toga od svih članova fokus stavi na sindikalnog čelnika. Ja sam jedan od 350, obični sam član tog tijela. Nisam bitan, ja kao i svi delegati primam naknadu za rad, no apostrofiran je samo sindikalni čelnik. U 60. sam prvi put stekao imovinu pa su me raščetvorili neki mediji

‘Društvo je razoreno’

Komentirao je i najavu ministarstva o izmjenama Zakona o radu, rekavši da sindikati sudjeluju u razgovorima s ministarstvom. “Sindikati se nastoje diskreditirati, i to nas slabi. Kad ćemo imati predsjednika kao Biden koji tako govori o sindikatima, to će biti drugačije.

Društvo je razoreno, ekonomija je slaba, sve to utječe na položaj sindikata. Sad nismo u mogućnosti napraviti puno. Sjedimo u ministarstvu rada, radimo na ovim zakonima, brinemo o tome kako će se regulirati rad od kuće. Inzistiramo na pravu na diskonekciju – odnosno zvanje izvan radnog vremena. To pravo u vrijeme kad je završilo radno vrijeme iako je rad od kuće, mora biti dio zakona”, poručio je Ribić.

