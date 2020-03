RIBIĆ SE ŽESTOKO OKOMIO NA PRIVATNI SEKTOR: ‘Ta klasa je nepravedna, agresivna, netolerantna, uskogrudna…’

Kaže i kako se oni u javnom sektoru moraju krvavo boriti za skromno podizanje plaća koje su, tvrdi, daleko ispod vrijednosti kvalifikacija “upravo zbog te poduzetničke klase”

Predsjednik Matice sindikata Vilim Ribić komentirao je gospodarsku krizu u javnom i privatnom sektoru koja je već krenula uslijed epidemije koronavirusa u Hrvatskoj. Tvrdi kako je smanjenje plaća u javnom sektoru pogrešan koncept te da toga ima samo u Hrvatskoj.

“Svi trebamo biti solidarni kada je zemlja u teškoćama… Pitanje je da li je teret svrhovit i može li pomoći. Prošla financijska kriza nam pokazuje da su neki recepti bili kontraproduktivni. Smanjenje plaća u javnom sektoru je pogrešan koncept”, kaže Ribić, prenosi N1.

Zamoljen da komentira stav privatnog sektora koji smatra da nije korektno da će oni platiti plaćama i radnim mjestima, Ribić je kazao kako je on “profesionalac te da štiti javni sektor do one mjere do koje je to razumno”.

‘Dug nije zlo’

“Govorim kao razuman čovjek i ekonomist. Nema drugog načina nego deficitarnog financiranja. Vrijeme je za zaduživanje. Dug sam po sebi nije zlo, sve zemlje se zadužuju. Zlo je ako ga prokockate”, rekao je Ribić.

Kaže kako su riječi svakog uglednog ekonomista te da nije bilo duga čovječanstvo bi još bilo u prethistoriji. Ribić tako smatra da je zaduživanje jedino rješenje.

‘Vlada psihoza među poduzetnicima’

“Trenutno vlada psihoza u svijetu poduzetništva, strah, panika među poduzetnicima – što će biti, kako će preživjeti… Ako oni nešto meni zamjeraju ili nama iz javnih sektora onda bi i mi bi njima mogli jako puno zamjeriti. Sada se traži solidarnost javnog sektora, onih koji društvu daju javna dobra. Svaki put kad je kriza onda nam država jako treba. Njima država tada silno treba. Nameće se kao imperativ da država mora pomoći gospodarstvu. Ja to podržavam”, govori Ribić.

Napao poduzetničku klasu

Kaže i kako se oni u javnom sektoru moraju krvavo boriti za skromno podizanje plaća koje su, tvrdi, daleko ispod vrijednosti kvalifikacija “upravo zbog te poduzetničke klase koja je neobično nepravedna, agresivna, netolerantna i uskogrudna”.

Komentirao je i nedavni sukob sa šeficom Hrvatske udruge poslodavaca, Gordanom Deranjom, koja ga je kritizirala rekavši mu se za vrijeme prošle krize “živo fućkalo za 15.000 radnih mjesta u privatnom sektoru”.

“Javni i privatni sektor je neraskidiva organska cjelina. Svaka podjela je jednostrana i stvara štetu. U polemiku sam ušao jer je bila neugodna, rekla da me nije bila briga za 150.000 radnika za vrijeme prošle krize”, rekao je i dodao: “I tada sam govorio da treba ići u deficitarno fianciranje”.

‘Poduzetnici neka se strpe’

Navodi kako treba sačekati što će se dogoditi na međunarodnoj razini. “Moramo biti malo strpljiviji, poduzetnicima savjetujem malo strpljenja, svi ćemo biti na istom brodu. Nemojmo predatorski otimati jedni drugima”, kazao je.

Ribić kaže kako Zakon o radu zasad ne treba mijenjati. “Nema razloga da se to dira, treba vidjeti… Sindikati su dio ovog društva i moraju suodlučivati. Nema tog sindikalnog lidera, osim nekog luđaka, koji bi eventualno u takvim okolnostima ne bi pristao na korekciju prava. Mi smatramo one koji zastupaju poduzetnike prilično krutima i, da vam pravo kažem, nedovoljno upućenima”, zaključio je Ribić.